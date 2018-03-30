Аграрии запаслись семенами высших репродукций В Приморье посеяли более 300 гектаров пшеницы и 100 гектаров ячменя, сообщили в пресс-службе края.

На поля вышли в шести районах края, уточнили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.



– В Октябрьском районе посеяно 307 гектаров пшеницы, в Уссурийске – 100 гектаров ячменя. Кроме того, аграрии заборонили более 3,8 тысячи гектаров в Ханкайском, Октябрьском, Пограничном, Надеждинском районах, Уссурийске и Артеме, – отметили в ведомстве.



На данный момент хозяйствами края приобретено 25 тысяч тонн минеральных удобрений, засыпано на хранение 47 тысяч тонн семян.



– В этом году до 15 % посевных площадей планируется засеять семенами высших репродукций, – добавили специалисты.



Напомним, что ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 495 тысяч гектаров пашни.

Автор: Отдел новостей «В»