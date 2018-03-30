Морской заповедник отмечает юбилей Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник отмечает в эти дни 40-летие со дня основания. Он стал первым морским заповедником в стране, поэтому дату его образования, 24 марта, считают началом организации системы охраны морских акваторий в России.

За время работы заповедника учеными была проведена инвентаризация флоры и фауны акватории и островов. Список животных и растений включает более 5100 видов – ни в одном заповеднике России нет такого энциклопедического обобщения результатов изучения его территории и биоты. В 2003 году заповедник получил статус биосферного и был включен в мировую систему биосферных резерватов.

Автор: Отдел новостей «В»