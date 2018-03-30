Синхронно, красиво, талантливо Завтра во Владивостоке – в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» – завершаются чемпионат и первенство края по синхронному плаванию.

С 29 марта спортсменки из Уссурийска, Находки, Партизанска, Артема, Владивостока в индивидуальных и групповых состязаниях борются за право попасть в сборную Приморья и представлять наш край на всероссийских соревнованиях.



Как сообщили в пресс-службе региона, соревнования начинаются в 9 утра, сегодня они продлятся до 13 часов, завтра награждение состоится в 12. Вход свободный. Приходите поддержать спортсменок и полюбоваться на зрелищные выступления.

Автор: Отдел новостей «В»