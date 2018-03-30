Мэр предлагает ГИБДД оформлять ДТП за 10 минут Глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу ГИБДД и аварийным комиссарам сократить время оформления ДТП, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Для минимизации транспортных заторов необходимо реализовать целый комплекс мер, связанный с качеством дорожного покрытия и разметки, организацией парковок, правильной работой светофоров и культурой вождения, – отметил Виталий Веркеенко. – Одна из причин формирования пробок – длительное время оформления дорожно-транспортных происшествий. Его необходимо максимально сократить.



В 2017 году на территории Владивостока оформлено 15254 ДТП, в 774 из которых пострадали люди. Повреждено более 30 тысяч транспортных средств. Основные ДТП – столкновения (около 79 %), 11 % – наезд на транспортное средство, 5,8 % – наезд на препятствие и 433 случая (2,8 %) – наезд на пешехода, сообщили представители ГИБДД.



– Ежемесячно в ГИБДД поступает в среднем 1460 сообщений о ДТП. Ежедневно в городе работают около 15–20 экипажей ДПС, среднее время прибытия на место сотрудников составляет 30–40 минут, столько же требуется для оформления происшествия, – отметил Владимир Горовенко, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Владивостоку.

Оформить незначительное ДТП без пострадавших могут сами участники аварии, заполнив «Извещение о ДТП» – Европротокол, но пользуются автомобилисты этим не часто. У участников попросту может не быть бланков, либо они не могут оценить сумму ущерба, либо надеются на большую сумму компенсации. Либо могут попросту находиться в шоковом состоянии. Тем временем за ними скапливаются многокилометровые пробки.



Приморская столица – один из самых автомобилизированных городов России, улицы краевого центра перегружены автотранспортными средствами. Как уже писал «В», на территории Владивостока зарегистрировано свыше 300 тысяч автомобилей. Общая протяженность городских дорог – 700 километров. Нагрузка на дороги колоссальная.

– Сколько бы дорог-дублеров и новых проездов мы ни построили (а работа такая ведется), степень автомобилизации чрезвычайно высока, и новые дороги проблемы загруженности основных магистралей не решат. Один из методов сокращения транспортных заторов – оперативное оформление аварий, которые удерживают потоки автомобилей, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Поэтому необходимо совместно найти путь, при котором машины после ДТП убирали бы с проезжей части немедленно, а оформление ДТП занимало бы не полтора часа, а 10 минут. Администрация готова помогать в решении этой сложной задачи, потому как муниципалитет не хочет, чтобы город стоял в пробках. Дороги должны быть свободны.



Один из руководителей службы аварийных комиссаров предложил создать единую электронную площадку, на которую будет стекаться вся информация о произошедших ДТП, а доступ к ресурсу будет открыт как сотрудникам ГИБДД, так и аварийным комиссарам. Входящий сигнал о ДТП будет виден всем участникам, что позволит оперативно выезжать на место в случае необходимости либо консультировать участников ДТП о самостоятельном заполнении Европротокола на расстоянии.



Для детальной проработки совместных действий было принято решение о проведении обучающих семинаров, в которых примут участие аварийные комиссары, представители страховых компаний и ГИБДД. В том числе рассмотрят вопрос наложения штрафов за неубранное с проезжей части авто, мешающее движению других участников дорожного движения, предусмотренных пунктом 2.6.1 «Правил дорожного движения».

Автор: Отдел новостей «В»