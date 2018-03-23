Металлолом взял в руки лом Фильмы недели: от гигантских роботов до нарисованных неандертальцев

Новый прокат несет зрителям лавину новинок на все вкусы и интересы. О самых занимательных и стоящих – в кратком обзоре «В».

«Тихоокеанский рубеж 2» (12+)

Продолжение картины о металлических гигантах, которые бьются с монстрами, используя подводные лодки как дубины, а авианосцы – как шпаги. Такое вот светлое высокотехнологичное будущее нас ждет в представлении автора франшизы.

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается…

Пришло время нового поколения отстаивать свое право на Землю.



«Тебя никогда здесь не было» (18+)

У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо – единственная надежда. И даже самые изощренные и жестокие силы не должны помешать ему вызволить ее из ада, в который она попала.

«Гонка века» (16+)

В 1968 году английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив все свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.



«Полночное солнце» (16+)

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: ее нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь она знакомится с Чарли, веселым парнем с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…



«Незнакомцы: Жестокие игры» (18+)

Американская семья отправляется в небольшое путешествие навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…



«Кролик Питер» (6+)

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.



«Дикие предки» (6+)

Каменный век и даже более поздние цивилизации – все равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ