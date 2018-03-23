Адрес «Тридевятого царства»: Чита Приморский краевой театр кукол вошел в федеральную программу «Большие гастроли для детей и юношества» и в начале апреля со своими спектаклями отправляется в Читу.

В это же время – с 7 апреля – во Владивостоке состоятся гастроли Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое царство» из Читы.



– В гастрольном репертуаре коллег одна из самых известных сказок в мире «Гадкий утенок»; спектакль, раскрывающий юным зрителям тайны театра кукол «Ты, я и кукольник», созданный знаменитым польским режиссером и драматургом Хенриком Юрковским; лесная сказка «Сюрприз», – рассказал главный режиссер театра кукол Виктор Бусаренко. – Уверен, что эти спектакли понравятся не только юным зрителям, но и нашим взрослым гостям.



А мы в это время покажем читинским зрителям наши постановки «Веселый урок дяди Степы», «Сказка о глупом мышонке» и «Красная Шапочка».

Автор: Отдел новостей «В»