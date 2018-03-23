А после каникул сразу – Башмет На весенних каникулах в рамках уже ставшего традиционным проекта «Каникулы в Мариинском» в афише Приморской сцены будут представлены спектакли для семейного просмотра.

Как сообщила пресс-служба этого учреждения культуры, 29 марта в афише театра блестящий сказочный балетный спектакль – «Спящая красавица» Петра Чайковского в хореографии легендарного Мариуса Петипа. Спектакль включен в культурную программу перекрестного года Россия – Япония. В главных партиях выступят ведущие солисты труппы Tani Momoko Ballet (Япония) Марика Сато (принцесса Аврора) и Томоя Имай (принц Дезире).



30 марта состоится показ одного из самых известных произведений русской классики – оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. Во Владивостоке она представлена в масштабной костюмной постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка, выполненной в традициях «большого стиля», достоверно передающей атмосферу дворянского быта XIX века.



31 марта юным зрителям покажут одноактные балеты для всей семьи «Бемби» и «В джунглях» в хореографии Антона Пимонова. Захватывающие приключения храброго олененка и его друзей воплощены в яркой постановке с невероятными костюмами и красочными декорациями. Одним из отличительных качеств балетов стало высокохудожественное сопровождение, способное удовлетворить вкусы самых утонченных меломанов: музыкальный ряд «Бемби» и «В джунглях» включает произведения серьезных академических композиторов Андрея Головина и Александра Локшина – редчайшее явление в современном детском спектакле.



А взрослую публику – правда, уже после окончания каникул – Приморская сцена Мариинки порадует выступлением камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. В течение двух вечеров музыканты представят оригинальные программы из шедевров инструментальной музыки XVIII–XXI веков.



15 апреля в исполнении музыкантов прозвучат известные сочинения Дмитрия Шостаковича (Камерная симфония) и Сергея Прокофьева («Мимолетности») в переложении для камерного оркестра Рудольфа Баршая. В концерте будут исполнены также три «Зальцбургские симфонии» Вольфганга Амадея Моцарта, «Ностальгия» современного грузинского автора Энри Лолашвили и Концертино для скрипки и струнных Мечислава Вайнберга – советского композитора, чье творчество стало открытием для слушателей совсем недавно. Солистка вечера – артистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра лауреат международных конкурсов Снежана Пащенко (скрипка).



16 апреля в первом отделении программы «Солистов Москвы» – квартет Людвига ван Бетховена в переложении для оркестра Густава Малера, Kol nidrei Макса Бруха и «Норвежские мелодии» Эдварда Грига. Во второй части концерта – музыка композиторов-романтиков в уникальных транскрипциях: знаменитый квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка» прозвучит в оркестровке Густава Малера, а фрагмент Второго фортепианного концерта Иоганнеса Брамса будет представлен в версии для альта и струнных.

Автор: Отдел новостей «В »