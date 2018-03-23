Когда был молод мэтр… В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка «Александр Пырков. Этюды. 1970–1980-е».

Александр Пырков, ушедший из жизни в 2014 году, был одним из самых ярких представителей современного искусства, работающих в жанре абстракции.



– Если говорить о раннем этапе творчества Александра Александровича, например о конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века, когда он только окончил институт искусств, то можно сказать твердо: тогда в его работах ясно читался стиль французского постимпрессионизма, – говорит Вера Глазкова, владелица галереи «Арка». – В середине 1980-х годов художник уходит от традиционных жанров и выбирает для себя другие творческие альтернативы. После многих лет поиска Александр Пырков разработал особый абстрактный язык живописи. Искусствовед Марина Куликова писала: «Если говорить о традиционализме живописи и графики Александра Пыркова, то, несомненно, его творчество может рассматриваться в контексте не только западной, но и восточной, в частности китайской, культурной традиции». Александр Пырков много лет сотрудничал с галереей, здесь прошли его многочисленные выставки, мы представляли его творчество на арт-ярмарках в Москве, Берлине, Мадриде, Сеуле… Он, как мастер и философ, оказал значительное влияние на развитие современного искусства во Владивостоке.



Но нынешняя выставка показывает нам совсем другого Пыркова, Пыркова до его ухода в мир тонких абстракций… Два года назад в галерею обратился художник Евгений Корж с предложением показать неизвестные произведения Александра Александровича. Именно он, участник и свидетель тех замечательных пленэров, не позволил Александру Пыркову уничтожить этюды, собрал их и бережно хранил более 40 лет. Наше желание показать сохраненные работы основано на воспоминаниях о том времени, когда художники были молоды и полны идеалистического романтизма.



Как правило, такой рабочий материал представляет интерес для исследователей творчества художника и практически недоступен зрителю. А мы даем возможность взглянуть на эти работы всем желающим.

Автор: Отдел новостей «В»