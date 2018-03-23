Будни Владивостока в 60 вариантах За какой мистикой нарезает круги по спальным районам Денис Коробов

Выставка владивостокского фотографа Дениса Коробова «Сумма частей» откроется завтра в Центре современного искусства «Заря».

Экспозиция представляет собой инсталляцию из 60 снимков разного размера, на которых отражен будничный образ Владивостока. Выставка продлится до 22 апреля, вход свободный, сообщила пресс-служба ЦСИ.



– Первые снимки города я начал делать в 2014 году. Это были случайно попавшие в видоискатель кадры с мистической эстетикой, будь то геометрия зданий, радужная пленка бензина на луже, – рассказывает Денис Коробов. – Со временем понял, что меня больше интересуют фотографии не людей, а того, что они оставляют после себя. Столкновения смыслов, фактур, геометрий – вот, что я ищу вокруг, нарезая круги по спальным районам.



За прошедшие три года Коробов задокументировал жизнь города в коротких, но многочисленных сериях: «Фасады гаражей», «Искусство рекламы», «Стоянки для машин», «Под голубым брезентом», «Еда и тело», «Детские площадки». Его изображения дают возможность под новым, необычным ракурсом взглянуть на те моменты, которые мы называем случайными и невидимыми для обычного глаза и которые остались бы незамеченными.



В интерпретации автора образ города разворачивается из комбинаций изображений, суммы отдельных частей, объединенных легкой иронией наблюдателя, графической изобретательностью, тонким чувством цвета и поэтическим смыслом ритмов, создавая при этом документальную запись о цвете, характере и фактуре этого места. Несмотря на то что некоторые работы кажутся отчасти срежиссированными, они сохраняют неуловимость момента.



– В случае с Денисом Коробовым можно говорить об исследовании среды обитания вокруг себя. Метод его исследования – через мельчайшие малоузнаваемые срезы – вполне логичен. С другой стороны, пристальное внимание к неочевидным деталям – не такая уж новость для любого поколения фотографов. Это как признание в любви: каждую секунду тысячи людей делают это по всему миру, но это не значит, что через акт признания нельзя выразить свою искренность. Поэтому-то «части города», которые документирует Коробов, самоценны, – отмечает куратор экспозиции Лариса Гринберг.



На выставке «Сумма частей» фотографии выставляются без рам и крепятся непосредственно к стенам, уменьшая тем самым значение отдельной работы, но подчеркивая значение общего контекста и предоставляя возможность зрителю окунуться в собственные ассоциации.

Автор: Отдел новостей «В»