Как во Владивостоке сирийцев искали Интернет (и это все уже знают) очень большая энциклопедия и столь же большая помойка. Что касается второго, то особенно это заметно в соцсетях. Там, знаете ли, такое случается…

Вот 19 марта, зайдя на Фейсбук, в одной из групп, посвященной жизни Владивостока, увидела я сообщение от некоего пользователя по имени Ольга. «Во Владивостоке появились сирийские беженцы! – писала она. – Моя подруга ходила в поликлинику оформлять медкомиссию, а туда привезли два автобуса этих беженцев, и для них все было без очереди. Мы все в шоке!»



Народ, разумеется, в группе встрепенулся. Представляете – два автобуса беженцев из Сирии? Давай спрашивать автора: а как подруга узнала, что они из Сирии, – на арабском с ними объяснялась или они по-русски толковали? Нет, объясняла автор, про Сирию подруге сказала сотрудница медицинского учреждения, а уж она-то точно в курсе.

Опять спрашиваем Ольгу: а чего вы в шоке, собственно? «Как это чего? – аж затряслась она. – Мало нам тут азиатской заразы, так к нам теперь этих привезли. Теперь простым русским людям (себя дама отрекомендовала как «простую русскую женщину», напомнив лично мне сразу эпизод из старого фильма «Член правительства», где героиня Веры Марецкой прочувствованно произносит: «И вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, врагами стрелянная») вообще работы во Владивостоке будет не найти. Все, пиши пропало, везде теперь будут эти сирийцы». Тут же, замечу, появились комментаторы, старательно поддерживающие вопли авторши и предсказывающие Владивостоку как минимум стопроцентный взлет преступности, а вообще – всяческие ужасы… Главный посыл большинства таких комментариев звучал примерно так: «Вот вам! Вчера вы выбрали Путина, а сегодня вам сирийцев привезли!»



Но постепенно в созданной этой дамой теме стали появляться все более адекватные люди, которые решили проверить информацию. Несколько журналистов из разных СМИ, в том числе ваша покорная слуга, позвонили в Центр гигиены и эпидемиологии, в Роспотребнадзор, в правоохранительные органы. Реакция всех официальных структур была однозначной: какие сирийцы, вы что, шутите? И даже самому доверчивому члену группы скоро стало ясно, что эта публикация – то, что называется фейком, то есть дезинформация, сплетня, даже злобный навет…



А потом в группу пришел ее администратор и просто удалил сообщение. Потому что любой мусор надо все же убирать. Даже если он – часть большой помойки…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ