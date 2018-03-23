Покушение на «Вечерний Ереван» Мошенники присваивали чужую недвижимость по поддельным документам. А суд не замечал...

Среди жертв аферистов около 50 человек: собственники квартир, офисных зданий, земельных участков. Которые даже не подозревали, что их недвижимость уже давно продана. Один из пострадавших – Армен Мкртчян несколько лет пытается противостоять рейдерскому захвату своей законной собственности.

Еще пять лет назад кафе «Вечерний Ереван» на улице Фадеева, 47к, что на выезде из Владивостока со стороны ТЭЦ-2, было в списке популярных точек общепита краевого центра. Здесь можно было отведать искусно приготовленные блюда армянской и русской кухни, отметить день рождения, свадьбу или иное радостное событие. Сегодня «Вечерний Ереван» закрыт. Его судьбу решает суд.



Выкупай или уходи



Армен Мкртчян приехал во Владивосток больше 20 лет назад. Искал лучшей доли – в его родной Армении работы не было. Он даже не мог заработать на собственную свадьбу. Во Владивостоке начинал свой бизнес с мангала на площади Баляева, где готовил шашлыки по-карски. А потом своими руками и с помощью друзей построил на арендованной у города земле свое кафе. И, кстати, стал гражданином России. О том, что его кафе выставлено на продажу на сайте в Интернете, Мкртчян узнал совершенно случайно. Однажды он обратил внимание на троих посетителей, бесцеремонно разглядывающих его детище, построенное собственными руками – от фундамента до крыши – в 2001 году на месте бывшей свалки.



Гости внимательно изучали обстановку в большом и малом залах, осматривали прилегающую территорию и даже попытались заглянуть на кухню, куда их не пустил повар. Дело было в марте 2013 года. Вскоре в кафе пришли люди в форме сотрудников полиции и сообщили: отныне собственник «Вечернего Еревана» не Мкртчян, а некий Шприцман Александр Николаевич*. В подтверждение своего заявления они показали копии документов, в которых было указано, что данное кафе-закусочная в период с 2006-го по 2013 год было продано. Причем четыре раза. Для Мкртчяна это известие было как гром среди ясного неба.



Первая сделка, если верить бумагам, состоялась якобы 29 ноября 2006 года с некой Сафроновой Натальей Владимировной, которая вскоре перепродала кафе Дрыгову Анатолию Алексеевичу. Господин Шприцман был четвертым, последним покупателем. И требовал «бывшего» хозяина кафе освободить помещение в самое ближайшее время. Мкртчян, естественно, отказался, поскольку никому свое кафе не продавал и никаких договоров не подписывал. Визитеры ушли, пообещав Армену «большие проблемы», если он будет артачиться.



Незнакомцы в форме полисменов приезжали от Шприцмана еще несколько раз, требуя у Мкртчяна съехать подобру-поздорову, но армянин вежливо посылал их подальше.



Между тем Армен тоже не сидел сложа руки – нанял адвоката. Правда, правозащитник «обрадовал» сразу: Шприцман, согласно российскому законодательству, действительно является добросовестным покупателем «Вечернего Еревана». И что Мкртчян упустил время на оспаривание незаконности первой сделки. Поэтому ничего не остается, как… выкупить свое же собственное кафе.



Сначала «добросовестный покупатель» запросил 5600000 рублей. Армен, ощутив безысходность ситуации, согласился, и они заключили соответствующий договор. Но после того, как Армен выплатил 200 тысяч рублей, Шприцман оценил кафе в... 10 млн рублей. Мкртчян пошел и на эти условия: кафе – это все, что у него есть…



Но вскоре стоимость кафе вновь подскочила – до 14 млн рублей. Платить эту сумму Армен отказался и в 2015 году обратился с исковым заявлением о признании всех сделок с кафе недействительными сначала во Фрунзенский районный суд, затем в Ленинский районный суд.



Армена, плохо говорящего по-русски, защищали поочередно пять адвокатов. На первых порах они убеждали своего клиента, что дело его выигрышное и что они порвут вымогателей как Тузик грелку, надо только им хорошо заплатить. И Армен платил… До тех пор, пока не сообразил, что его используют в качестве дойной коровы. Отказавшись от адвокатов, он стал защищать сам себя.



Подписи поддельные, но сделка состоялась



В сентябре 2015 года в дежурную часть ОП № 1 МВД России по городу Владивостоку поступило заявление от гражданина РФ Армена Мкртчяна «по факту совершения в отношении него противоправных действий со стороны Шприцмана Александра Николаевича». Первым делом следователь опросил всех покупателей скандального кафе, затем были проверены документы в Приморском краевом регистрационном центре (ПКРЦ), где регистрируются договоры купли-продажи недвижимости. И где Мкртчян собственноручно подписал договор купли-продажи «Вечернего Еревана» еще 20 ноября 2006 года. По крайней мере, так утверждала первый покупатель кафе гражданка Сафронова.



Но, как установила экспертиза, подпись в самом первом договоре купли-продажи выполнена не Мкртчяном Арменом Наполеоновичем, а другим, неустановленным лицом. Более того, данные паспорта продавца «Вечернего Еревана», указанные в договоре, не соответствуют данным паспорта Мкртчяна. И это еще не все.



Руководство ПКРЦ предоставило следствию только оригинал договора купли-продажи и отказало в получении других бумаг, предваряющих получение этого документа. Например, заявления в регистрационный центр, по которому можно было бы вычислить истинного «продавца» кафе. Кроме того, на следствии Сафронова утверждала, что купила кафе в ноябре 2006 года и тогда же рассчиталась с Мкртчяном. Это была ложь. Кафе «Вечерний Ереван» сгорело 31 января 2005 года от неосторожного обращения с обогревательными приборами. Есть подтверждающая справка от пожарной инспекции. И было восстановлено только в 2010 году. Поэтому никто не мог ни продать, ни купить это здание в ноябре 2006 года. В то время его не существовало…



Борьба не закончилась?



Между тем разбирательство заявления Армена Мкртчяна в ОП № 1 МВД России по городу Владивостоку растянулось на три года, то почти затухая, то возобновляясь. По мнению следователя отдела полиции № 1 старшего лейтенанта юстиции Резникова, вернувшегося к рассмотрению данного заявления в январе 2018 года, собранных материалов было достаточно для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. А это уже реальное лишение свободы. Так бы оно и случилось, если бы со дня совершения преступления не прошло 10 лет. Поэтому в возбуждении уголовного дела заявителю отказали «в связи с истечением срока давности».



В 2015 и 2016 годах гражданин России Армен Мкртчян неоднократно через суд пытался доказать свои права на «Вечерний Ереван» и каждый раз получал отказ, обоснованный пресловутым сроком давности совершенного преступления. Хотя еще в августе 2006 года решением Фрунзенского районного суда Владивостока за ним было закреплено право собственности на спорное кафе.



Безвыходная ситуация развернулась на 180 градусов в июне 2017 года на заседании Ленинского районного суда под председательством судьи Елены Круковской. Суд впервые принял во внимание, что первоначальная регистрация права собственности спорного объекта с гражданкой Сафроновой, оформленная по поддельным документам, недействительна. Откуда, собственно, и пошел дальнейший обман. Выражаясь юридическим языком, все последующие договоры купли-продажи являются ничтожными. Что и требовалось доказать. Решение суда было однозначным: признать право собственности Мкртчяна Армена Наполеоновича на объект недвижимости кафе-закусочная «Вечерний Ереван». Примечательно, что Шприцман на судебном заседании отсутствовал, хотя был извещен надлежащим образом. А госпожа Сафронова в это время проживала в Сингапуре, где находится и сегодня. Поэтому для российских правоохранительных органов она недосягаема.



Между тем это еще не финал борьбы за «Вечерний Ереван». Не исключено, что противники Мкртчяна подадут апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию – в Приморский краевой суд. Вряд ли они отдадут без боя дорогостоящую недвижимость на земельном участке, оформленном в долгосрочную аренду. Кстати, Мкртчян не первый, кто поплатился недвижимостью, попав в круг их хищнических интересов...



Автор благодарит правоохранительные органы за помощь в подготовке материала.



* – имена и фамилии некоторых персонажей изменены в интересах следствия.

Автор: Сергей КОЖИН