Час пик на Русском: автобус каждые три минуты Сотрудники управления транспорта администрации Владивостока провели мониторинг работы общественного транспорта на острове Русском. Согласно результатам проверки в час пик (время окончания четвертой пары в ДВФУ) с острова Русского автобусы уходят каждые три минуты, сообщает пресс-служба мэрии.

«Проверку работы автобусов мы проводили на остановке «Кампус ДВФУ», которая находится рядом с центральным входом на территорию кампуса, – рассказал главный специалист управления Дмитрий Тройнич. – Время проверки – с 15.00 до 16.00. Считается, что в это время с острова уехать сложнее всего, у студентов заканчивается учебный день. Нами установлено, что за 60 минут по направлению остров – город во Владивосток ушло 18 автобусов. Таким образом, интервал их движения составил чуть более трех минут».



Как подчеркнул Дмитрий Тройнич, речь идет об автобусах маршрутов № 15, 22д, 29, 63, 74, 75, 76 и 77. При этом учитывалась наполняемость машин. В среднем на остановке «Кампус ДВФУ» она составила от 30 до 80 %.



Также проверяющие обращали внимание на то, в каком санитарном состоянии находятся автобусы и как работают водители. Как результат – один из водителей был замечен курящим во время движения. Информация об этом передана руководителю автотранспортного предприятия, и теперь нарушитель вынужден будет заплатить штраф в размере 8 тысяч рублей.



Прошедшая проверка стала очередной за последние несколько дней. Накануне 15 марта мониторинг движения автобусов, следующих на остров Русский, прошел на остановке «Студенческая» в районе ВГУЭС. Тогда за два утренних часа – с 7.00 до 9.00 – было зафиксировано 16 автобусов маршрутов № 15, 29, 63 и 77.



Результаты проверок проанализируют специалисты. Затем в управлении транспорта будут приняты соответствующие решения. И где это необходимо, количество автобусов будет увеличено.



Напомним, что масштабная проверка работы общественного транспорта во Владивостоке проходит по поручению главы города Виталия Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»