Чтобы не было стыдно за «не» и «ни» Столица «Тотального диктанта» учит русский язык

Жители Владивостока активно готовятся к всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». В муниципальной библиотеке БУК каждый понедельник проходят подготовительные курсы, на которых все желающие могут подтянуть свои знания по русскому языку.

– Наша библиотека уже второй год подряд выступает площадкой для подготовительных курсов к «Тотальному диктанту», – рассказала проект-менеджер муниципальной библиотеки БУК Алиса Плюхина. – Слушателей курсов по сравнению с прошлым годом стало гораздо больше. Если раньше занятия посещали человек пять, то в этом году на первое же занятие пришло столько горожан, что нам даже не всех удалось разместить. Уже прошло пять уроков, каждый понедельник к нам на курсы стабильно приходит 30–35 слушателей.



Организаторы отмечают: на популярность акции повлиял тот факт, что Владивосток в этом году станет столицей «Тотального диктанта».



– Будет стыдно, если население столицы «Тотального диктанта» окажется безграмотным. Раз Владивосток удостоился такой чести, мы должны достойно представить наш город, – считает слушательница подготовительных курсов Татьяна Шефер. – Я сама голосовала за столицу «Тотального диктанта». Но пойти на подготовительные занятия меня подбил супруг. Правда, сам после двух занятий ходить перестал, скачал тесты по русскому языку на телефон и решил, что ему этого хватит. Но мне кажется, что должен быть комплексный подход, в который входят и теория, и практика. Школа была давно, многие правила забылись, к тому же преподаватель рассказывает нам такие нюансы, о которых я даже не знала. Я ощущаю пользу от этих уроков, чувствую, что грамотность моя растет. На «Тотальный диктант» пойдем с мужем вместе, там и посмотрим, чья подготовка окажется лучше.



Полуторачасовые подготовительные занятия начинаются в муниципальной библиотеке БУК каждый понедельник в 19 часов, последний урок пройдет 9 апреля. Стать слушателем курсов может любой желающий, при себе участнику занятия необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность. Курсы пользуются популярностью у горожан разных возрастов – от школьников до пенсионеров. По словам организаторов курсов, большинство слушателей планируют принять участие во всероссийской акции «Тотальный диктант», которая состоится 14 апреля.



– Я люблю русский язык и в этом году буду писать Тотальный диктант в третий раз, – рассказывает пенсионерка Ольга Клепская. – В позапрошлом году написала на тройку, в прошлом ходила в эту библиотеку на подготовительные курсы и написала на четверку. Сейчас я на пенсии, раньше работала машинисткой, наборщицей текста в «Боевой вахте» – это те профессии, в которых важно знание языка, а курсы мне помогают вспомнить забытые правила.



Темы подготовительных занятий разработаны экспертным советом «Тотального диктанта». В этом году при подготовке делается упор на правописание приставок при/пре, одной и двух «н», разграничение «не» и «ни», слитное и раздельное написание наречий, обособление вводных слов, причастных и деепричастных оборотов, уточнений, вставок, а также знаки препинания в сложных предложениях и других.



– Всех пугают знаки препинания при оформлении прямой речи, обособление вводных слов. Слушатели просят меня повторить с ними эти темы, – поясняет преподаватель и репетитор русского языка Дарья Пянзина. – Часто возникают проблемы с бессоюзными сложными предложениями, двоеточиями, тире. Подготовительные курсы в библиотеке БУК я веду второй год. Мне очень нравится, потому что я больше нигде не получу такой отдачи от слушателей, ведь сюда люди приходят именно для того, чтобы получить знания.



В этом году муниципальные библиотеки Владивостока в четвертый раз присоединятся к акции «Тотальный диктант» и станут площадками, где горожане смогут проверить свою грамотность.



– Библиотечная система Владивостока является активным участником проекта: с каждым годом возрастает количество библиотек, где горожане могут написать Тотальный диктант, – подчеркнул директор МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьев. – В этом году мы мобилизовали все ресурсы для организации голосования за то, чтобы именно Владивосток стал столицей «Тотального диктанта – 2018». Считаю, что изменения, которые произошли в последние годы в сети библиотек города, благотворно повлияли на культуру чтения в целом. Приезд автора текста диктанта известной российской писательницы Гузели Яхиной – это событие в культурной и литературной жизни Владивостока. В ее произведениях такие темы, как религия, духовность, открываются с абсолютно другой, порой неожиданной стороны. Гузель Яхина – это по-настоящему большая русская литература.

Справка «В»

«Тотальный диктант» – ежегодная культурно-образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.



Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2018 году это Гузель Яхина – автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премии «Большая книга». Она прочтет текст диктанта на главной площадке акции – в Дальневосточном федеральном университете. Предстоящий Тотальный диктант станет уже 15-м по счету.

Автор: Карина ПОЗДНЯК