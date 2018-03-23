Не тяните с прививкой: в Приморье проснулись клещи В этом году сезон клещей начался неоправданно рано. В соцсетях уже появились фотографии кровососущих – клещи, по словам очевидцев, были замечены в Сибирцево.

Между тем вакцинация от клещевого энцефалита продолжается уже вторую неделю. В этом году департаментом здравоохранения администрации Приморского края было закуплено 49 тысяч доз вакцин. Именно такое количество приморцев предполагается привить бесплатно. Как пояснили в департаменте здравоохранения, из бюджета края на эти цели было выделено 10 млн рублей. Традиционно в перечень льготного списка входят пенсионеры, имеющие дачи, работники, чья профессия связана с поездками в лес, и дети, в первую очередь социально незащищенные, в частности, воспитанники детских домов. Льготников прививают только в территориальных поликлиниках – взрослых или детских.



Все остальные могут сделать прививку платно: либо в центре вакцинопрофилактики на Черемуховой, 11, либо в частных клиниках. Платную вакцинацию проводят и некоторые территориальные поликлиники – как взрослые, так и детские. Вакцина во всех медучреждениях предлагается по единой цене – 900 рублей за одну прививку.



Впрочем, и большинству льготников традиционно придется прививаться за свой счет – те поликлиники, что уже получили вакцины, не смогут покрыть потребности всех желающих. Например, детская поликлиника № 2 в этом году получила всего 45 бесплатных вакцин, все они пойдут на ревакцинацию, то есть на третью прививку тем детям, кто первые две сделал в прошлом году. Такой же политики придерживаются и взрослые поликлиники. Поликлиника № 7, например, получила всего 35 доз вакцины – вдвое меньше заказанного. Понятно, что этого не хватит даже для того, чтобы ревакцинировать всех желающих.



Тем же, кого не смущает цена вопроса, еще раз напоминаем: лучшее время для первой прививки – осень. В крайнем случае, можно привиться и весной, но лучше постараться сделать это до начала мая, чтобы осталось время для повторной ревакцинации, которую необходимо повторить через две недели. Это для тех, кто прививается впервые или после длительного перерыва.



На следующий год вакцина вводится однократно. И затем проводится однократная ревакцинация – раз в три года. Главное условие для желающих сделать прививку – быть здоровым. То есть если вы переболели простудой, то нужно выждать две недели.



– Вакцинация способна спасти жизнь. И помните: есть у вас прививка от клеща или ее нет – важно в обязательном порядке сдать присосавшегося клеща в лабораторию, – цитирует «Владмедицина» главного внештатного невролога департамента здравоохранения Дмитрия Новикова.



Врач подчеркнул, что введение иммуноглобулина после укуса клеща стопроцентно не защищает от заболевания, а может лишь снизить риск развития осложнений.



– При первых же симптомах после укуса клеща (повышение температуры, озноб или лихорадка) необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью, – подчеркнул Дмитрий Новиков. – Во Владивостоке это отделение неврологии Краевой клинической больницы № 1 или инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2. В регионе – районная больница.

Справка «В»

По данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в 2017-м клещи укусили почти 8 тысяч жителей региона. Из них энцефалитом заразились несколько десятков человек. Зафиксированы и летальные случаи.



Напомним, что клещи становятся опасными с первыми оттепелями. В Приморье эпидсезон по клещам длится 200–210 дней – это большой срок. А обитают эти кровососущие на всей территории края. И помимо непосредственно клещевого энцефалита, поражающего головной мозг, они могут переносить не менее тяжкое заболевание – боррелиоз.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО