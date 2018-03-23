Экипаж «Паллады» взял в рейс портреты своих прадедов Учебное парусное судно «Паллада» отправилось в первый рейс 2018 года. В ближайшие полтора месяца фрегат будет в походе и за это время посетит два иностранных порта – южнокорейский Пусан и японский Нагасаки.

Плавательную практику на судне проходят 114 курсантов из Дальрыбвтуза, Керченского государственного морского технологического университета, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.



В Пусане будущие моряки примут участие в мероприятиях, организованных Генеральным консульством России: в праздновании Дня Победы и акции «Бессмертный полк». Как и в прошлом году, курсантский состав и экипаж парусника 7 мая присоединятся к шествию полка. Для этого многие студенты взяли с собой в рейс портреты своих прадедов и дедов. В Японии фрегат присоединится к фестивалю парусных судов «Нагасаки-2018».



В порт Владивостока судно вернется 11 мая. Рейс продлится 52 дня, этого достаточно, чтобы курсанты получили плавательский ценз и могли получить первую специальность: вахтенный матрос или вахтенный моторист.



Отметим, что в этом году «Паллада» проведет три рейса, последний завершится в середине декабря.

Автор: Отдел новостей «В»