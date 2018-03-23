Игорь Пушкарев о деле: Незаконная прослушка, фальшивая справка, подтасовки Следующее судебное заседание по делу бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева назначено на 27 марта. Тем временем в своем посте в социальных сетях экс-мэр подвел итоги предыдущего заседания, сообщило РИА VladNews.

«На заседании суда 13 марта обвинение огласило почти три тома дела. В них нет никаких, даже мало-мальских доказательств, – сообщил экс-глава приморской столицы. – Нет документов или даже копий документов и других свидетельств, доказывающих мою вину, – сплошные расхождения, несовпадения и несоответствия. Плюс ко всему незаконная прослушка, фальшивая справка и другие подтасовки данных и ни слова о взятке, злоупотреблениях служебными полномочиями и ущербе в 143 миллиона рублей.



Мы с моей защитой обращаем на это внимание суда, и я хочу обратить на это и ваше внимание. Для меня это важно.



В этот раз нам удалось рассмотреть три тома дела. Всего томов – 115. Несложно подсчитать, сколько потребуется времени до вынесения решения судом. Дорогу осилит идущий…»



Напомним, что первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Ранее в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарева и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для бывшего гендиректора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева до 26 апреля.



Отметим, что Игорь Пушкарев находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста. Продолжение судебного заседания назначено на 27 марта.

Автор: Отдел новостей «В»