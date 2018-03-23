Городской архив открыл двери В главное хранилище городских документов смогли заглянуть все желающие.

В МКУ «Архив города Владивостока» прошел день открытых дверей. Главными гостями стали студенты политехнического колледжа, для которых это стало настоящим погружением в профессию. Девушки и юноши осваивают специальность «документоведение и архивное дело».



– Нам очень интересно увидеть, как работает это учреждение. Возможно, именно здесь и придется трудиться в будущем, – поделились ребята.



Сотрудники муниципального архива устроили гостям экскурсию, рассказали о профессиональных секретах хранения документов.



Напомним, что архив города Владивостока был создан относительно недавно – в 2010 году. Прежде документы хранились в разных помещениях административно-территориальных управлений города.



Сегодня архив располагается в хорошо отремонтированном помещении со специальным оборудованием, позволяющим создать необходимую для хранения документов температуру и влажность.



Здесь собрано 67 тысяч документов, которые отражают самые разные стороны жизни приморской столицы. 48 тысяч документов касается непосредственно работников предприятий (прием на работу и увольнение, заработная плата сотрудников).



– К нам часто обращаются за справками, подтверждающими рабочий стаж. Они необходимы для правильного расчета пенсии. Пробел в трудовой деятельности может серьезно отразиться на ее сумме, – рассказывает заместитель директора архива Владивостока Анатолий Богидаев.



А порой люди просто хотят восстановить свое геральдическое древо и просят узнать всю информацию об их предках.



– Мы всем стараемся помочь, кропотливо перебираем наши папки с документами. Запросы приходят не только со всей России, но и с Украины, из Белоруссии, Израиля, Германии, Австралии. Так что работаем для жителей всего мира, – улыбается Марина Нагибина, начальник отдела использования документов городского архива.



К сожалению, не всегда им удается найти необходимую информацию. Во время приватизации очень многие предприятия уничтожили архивы, и восстановить их уже невозможно.



Кстати, все справки здесь выдают бесплатно. Запросить их и получить ответ можно по почте, по электронной почте или лично. Узнать о правилах предоставления услуги можно по письменному заявлению, по телефону или электронной почте.



Располагается МКУ «Архив города Владивостока» по адресу: Владивосток, ул. Котельникова, 4. Тел.: 8 (423) 260-53-45; 260-53-47.



E-mail: arhiv@vlc.ru

Автор: Наталья ГРЕЧИНА