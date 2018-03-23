Флюорографию давно делали? Неделя профилактики туберкулеза проходит в Приморье. Организаторами акции выступают активисты общественного объединения «Волонтеры-медики», студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета, и специалисты Молодежного ресурсного центра, работающего при администрации Владивостока.

Главная задача проекта – предотвращение распространения туберкулеза среди школьников и студентов, уточняет краевая пресс-служба.



– Мы хотим, чтобы как можно больше молодых ребят узнали о том, как легко распространяется это опасное и коварное заболевание, а также получили полную и достоверную информацию о способах его профилактики и ранней диагностики, – говорит лидер движения «Волонтеры-медики» Илья Кропачев.



В рамках акции «Остановить туберкулез» волонтеры намерены посетить владивостокские школы и колледжи. Ребята в доступной форме расскажут сверстникам о симптомах и возможностях лечения туберкулеза в Приморье, раздадут тематические буклеты. Также консультанты будут готовы ответить на вопросы по этой теме.



Напомним, что Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. К этой дате приурочены декады по борьбе с туберкулезом, проводимые в лечебно-профилактических учреждениях. Медики информируют население о необходимости проведения профилактических обследований с целью раннего выявления заболевания. Поликлиники города и края приглашают граждан пройти флюорографию.

Автор: Отдел новостей «В»