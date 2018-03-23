Торт для именинниц – из корюшки и со свечами Бусинка и Тучка – байкальские нерпы – отметили свой второй день рождения в Приморском океанариуме. Вместе с ними (за компанию, так сказать) к торжеству приобщился еще один обитатель экспозиции «Озеро Байкал» – тюлень Альф, он на четыре года старше своих подруг.

По случаю общего дня рождения для тюленей приготовили торт-ассорти из корюшки, мойвы, красной рыбы и даже зажгли на нем маленькие свечи, сообщила пресс-служба Приморского океанариума.



– Наши нерпы совсем молодые, – рассказывает их наставник Дарья Максименко. – Они еще растут, за год каждый прибавил в весе порядка 10 килограммов. Животные не только повзрослели, но и многому научились, а кроме того, стали героями документального фильма National Geographic. Нерпы очень любознательны и сообразительны, легко осваивают различные трюки, в том числе требующие умения удерживать ластами предметы. В социальных сетях популярна фотография, на которой Альф преподносит дамам цветы к 8 Марта.



За год Дарья Максименко сумела подготовить с подопечными небольшую демонстрационную программу, которую гости океанариума могут видеть ежедневно во время кормления. Нерпы охотно танцуют, целуются, играют в мяч, ловят и приносят наставнику яркие кольца. Надо сказать, именно кольца являются любимой игрушкой, нерпы надевают их в качестве ожерелья и чувствуют себя при этом очень комфортно.



В Приморском океанариуме учтены особенности поведения и естественные условия обитания байкальских нерп: температура воды поддерживается на уровне 5–7 градусов, температура воздуха составляет порядка 13 градусов. Рацион Бусинки, Тучки и Альфа включает витамины, а распорядок дня – обязательный ветеринарный контроль. За год нерпы в Приморском океанариуме ни разу не болели. И еще. Вопреки природной осторожности научились доверять людям: обаятельные животные с удовольствием взаимодействуют с посетителями океанариума, вызывая умиление у детей и взрослых.

Автор: Отдел новостей «В»