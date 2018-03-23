Наступает ночь. Открывается занавес... Приморская сцена Мариинки примет участие во всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню театра (традиционно он отмечается 27 марта). В рамках акции стартует специальный проект «Путь артиста». Артисты Приморской сцены проведут ночные экскурсии для посетителей, расскажут, с чего начинается их рабочий день, покажут репетиционные классы и другие закулисные помещения. Проект стартует 27 марта в 20 часов.

Зрители смогут поближе познакомиться с исполнителями, расспросить их о театральной жизни – о выборе профессии, любимых спектаклях, ведь путь артиста – это не просто ежедневные ритуалы уже состоявшихся исполнителей, но и дорога в профессию, трудности артистической жизни, моменты счастья и творческого полета. Путешествуя со зрителями по закулисью, каждый исполнитель сосредоточит внимание гостей на тех особенностях пути артиста, который уже прошел сам, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.



«Путь артиста» зрители смогут пройти вместе с примой Приморской сцены Ириной Сапожниковой, солистом оперной труппы Алексеем Костюком и концертмейстером группы виолончелей симфонического оркестра Приморской сцены Елизаветой Сущенко.



У участников акции появится возможность познакомиться и с теми ежедневными ритуалами, которые совершает артист перед выходом на сцену. Кроме того, солисты Приморской сцены расскажут об устройстве внутреннего мира театра, о том, какие службы кроме творческих задействованы в подготовке спектакля, а также покажут работу сценических служб.



По завершении экскурсии все желающие смогут посетить вечернюю репетицию, поучаствовать в конкурсе и получить подарки.



Отметим, что набор в группы ограничен и проводится по направлениям «опера», «балет», «оркестр». Каждая группа состоит из 25 человек. Стать участником можно по предварительной записи. Для этого необходимо направить свои Ф.И.О., контактный номер телефона, а также имя артиста и творческое направление (опера, балет, оркестр) на электронный адрес: bocharina@mariinsky.ru.

Автор: Отдел новостей «В»