Для деревьев наступило время омолаживающих стрижек Во Владивостоке начались работы по омолаживающей и санитарной обрезке деревьев, а также вырубке старых и сухих, сообщает пресс-служба администрации города.

Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно проводят соответствующие работы и придают эстетический вид зеленым насаждениям. Так, на улице Лазо выполнена омолаживающая обрезка трех ильмов. Спиленные ветви сразу вывозятся для дальнейшей утилизации. Начались работы и в Адмиральском сквере. Здесь вырубят пять деревьев и проведут обрезку двух. Приведут в порядок деревья на Океанском проспекте, 18 и в сквере Энергетиков на улице Верхнепортовой, сообщили в управлении дорог и благоустройства.



В ближайших планах городских озеленителей – проведение работ по формовочной, санитарной и омолаживающей обрезке, ликвидации старых аварийных деревьев, прочистка поросли на городских откосах.



Напомним, что глава города поручил привести улицы приморской столицы в порядок. Дорожные службы муниципального учреждения «Содержание городских территорий» в ежедневном режиме проводят санитарную очистку улиц Владивостока. Помимо снега с дорог и тротуаров города вывозят тонны мусора, песка и пыли. Механизированная уборка улично-дорожной сети производится в круглосуточном режиме, но основные работы начинаются вечером, после снижения интенсивности дорожного движения на автомагистралях.



2 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник. Дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия и организации всех форм собственности приступят к наведению порядка на подведомственных территориях. С наступлением тепла на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием – для мойки дорог и дорожных ограждений. Присоединиться к наведению порядка может каждый житель Владивостока. Как уже писал «В», 21 апреля в приморской столице пройдет общегородской субботник.

Автор: Отдел новостей «В»