Теперь УК не отвертеться Во Владивостоке проведут паспортизацию зон ответственности по уборке городских территорий.

Об этом стало известно на совещании с управляющими компаниями, которое провел врио губернатора Андрей Тарасенко.



В совещании, сообщает пресс-служба мэрии, приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко и представители около 60 УК города. Последний снегопад выявил зачастую неэффективную работу организаций на подведомственных им территориях.



«Очень много нареканий было от жителей: не были почищены лестницы, подъездные пути и даже входы в подъезды. Управляющие компании должны выполнять функции, которые взяли на себя, заключив соглашения с жителями», – подчеркнул мэр.



Врио губернатора потребовал провести паспортизацию городских территорий, чтобы четко закрепить зоны ответственности муниципальных служб и УК. И поручить управляющим компаниям круглогодично поддерживать порядок на своих придомовых территориях.



Виталий Веркеенко заверил, что такая работа будет проведена, и добавил: городские власти готовы выслушать и объективно оценить те трудности, которые сегодня есть у управляющих компаний.



«Мы готовы вам помочь, – обратился мэр к представителям УК. – Ведь цель у нас одна – чистый город. И уборка должна быть комплексной. Проблемы есть и у наших городских служб, мы их решаем, справимся. Но без уборки придомовых территорий, которая зависит от вас, хорошего результата не добиться».



Представители УК отметили, что сейчас у многих из них нет соответствующей техники. Андрей Тарасенко поручил составить список необходимой спецтехники, отметив, что может быть рассмотрен вопрос об организации в Приморье производства уборочных машин.



На совещании прозвучало предложение от УК пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако мнение руководителей края и города было однозначным: прежде чем поднимать тарифы, управляющим компаниям нужно показать качественную работу.

Автор: Отдел новостей «В»