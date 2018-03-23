Антон Павлович будет вновь наблюдать за морем и китом Чеховский сквер станет по-настоящему Чеховским

Памятник великому русскому писателю Антону Чехову установят в сквере, который уже несколько лет носит его имя.

Эскизы будущего памятника, сообщает пресс-служба мэрии, глава города Виталий Веркеенко обсудил с главным архитектором Владивостока – Анатолием Мельником и меценатом Александром Кирилюком, который по собственному желанию выделил деньги на этот объект.



«Чеховский сквер на Набережной, 10 открыли в 2012 году, у него было просто название в честь великого писателя. А теперь есть возможность сделать его Чеховским по-настоящему, – отметил Анатолий Мельник. – Работа над памятником ведется уже больше года. В данный момент на 3D-принтере сделан макет. Он находится в мастерской Красноярска».



По словам главного архитектора, при слаженной и оперативной работе памятник можно будет установить уже в этом году. И у него есть все шансы стать новым местом притяжения горожан. Ведь Чехов – частичка нашей истории: писатель посещал Владивосток во время путешествия на Сахалин.



«Очень здорово, что во Владивостоке есть такие неравнодушные горожане, – поблагодарил Александра Кирилюка Виталий Веркеенко. – Я считаю, что наш город должен развиваться во всех сферах, в том числе и культурной».



Скульптор нового памятника – Петр Чегодаев, автор скульптуры Владимира Высоцкого в Театральном сквере. И Чехов у Чегодаева, как и Высоцкий, получился живым: писатель как будто спускается к морю. Напомним, что именно с этим уголком Владивостока связана одна из городских легенд. Возможно, именно отсюда Антон Павлович во время своего визита в наш город любовался морем и наблюдал за китом, который, по его словам, «ходил по бухте и плескал хвостищем».



Напомним, что Чеховский сквер был открыт 14 августа 2012 года. В ходе реконструкции там провели большой объем работ: восстановили лестницу, ведущую к гостинице, сделали пешеходные дорожки, установили лавочки и фонари на литых опорах. Решение о присвоении скверу имени Чехова было принято на заседании комиссии по городской топонимике.

Автор: Отдел новостей «В»