Уверенно и прямо – линия жизни Валентина Чеботарева В залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте открылась выставка «Валентин Чеботарев. Линия жизни».

Валентин Степанович ушел из жизни вскоре после своего юбилея, ознаменовать который должно было открытие персональной выставки.



В самый разгар подготовки к ней смерть пресекла его линию жизни, превратив ее в отрезок между двумя датами: 1928 – 2018.



– Далеко не всякому художнику дается судьбой такая прямая, твердая, с определенным вектором, линия жизни. Одна страсть – к искусству, одна профессия – педагог, одна любовь – Тамара Григорьевна, жена.



Приморская галерея всегда с пиететом относилась к мастеру, в наших стенах состоялись три персональные его выставки, а в ноябре 2017-го в экспозиции «Даешь революцию в искусстве!» произведения Валентина Степановича привлекали особое внимание зрителей, – сказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.



На выставке «Валентин Чеботарев. Линия жизни» зрители увидят разные грани творчества художника: графику – станковую, книжную (прежде всего редкую в наши дни автолитографию), живопись. Разные жанры – исторический, бытовой, пейзаж, портрет. Отметят такую особенность его творчества, как стремление к развернутому рассказу не только в иллюстрациях к романам «Последний из удэге», «Разгром» Александра Фадеева, «Далекий край» Николая Задорнова, детским книжкам, но и в сериях станковых гравюр «30-е годы. Великий перелом», «Дети Гражданской войны». «Полосатые дьяволы», «Матросские будни». Увидят небольшую, но яркую по мастерству психологической характеристики подборку живописных и графических портретов современников Валентина Чеботарева и два его автопортрета.

Автор: Отдел новостей «В»