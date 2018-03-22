«Тотем» Елены Полетаевой Еще одна выставка открылась в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж». В малых залах представлен «Тотем» владивостокской художницы Елены Полетаевой.

Проект «Тотем» призывает сделать шаг от человека, напуганного техническим прогрессом, к человеку, осознанно технически вооруженному, – говорит директор центра Александр Городний. – Мы изменились, и мир вокруг изменился. Тотемы всегда сопровождали человечество в его развитии: когда-то это были животные – сильные, ловкие, стремительные, помогавшие и защищавшие древних от окружающего мира. Сегодня наши тотемы – мир машин: гибкие и ловкие, как жирафы, подъемные краны; сильные и неутомимые, как буйволы, экскаваторы; стремительные и изящные, как гепарды или львы, автомобили… Тотемы по-прежнему помогают нам, но не они определяют нашу жизнь – решения принимаем мы, люди… В работах Елены Полетаевой белый медведь объединяется с буровой нефтяной платформой, акула – с подводной лодкой, птица – с вентилятором. В этом и есть тотемы мира нынешнего…



На выставке Елены Полетаевой также представлены компьютерная графика, живопись, инсталляции, а отдельный зал выделен под светящиеся в темноте 3D-объекты. И все это так или иначе касается темы тотемов, темы связи человека и дикой природы, так причудливо сросшихся в XXI веке.

Автор: Отдел новостей «В»