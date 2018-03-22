Превращение «Луча» из любителей в профессионалы Во Владивостоке и в команде «Луч-Энергия», как уже писал «В», началась подготовка к предстоящему юбилею главной футбольной команды Приморья. Свою посильную лепту в празднование 60-летия «Луча» вносит и наша газета. Сегодня мы продолжаем знакомить читателей с историей любимого клуба.

Созданный как любительский коллектив еще в 1952 году, на профессиональной арене он заявился только через шесть лет.



2 мая 1958 года «Луч» дебютировал в классе «Б». В первом же матче владивостокцы установили свой первый рекорд, державшийся до 1985 года, разгромив кемеровский «Химик» со счетом 6:0.



Домашней ареной в связи с капитальным ремонтом стадиона «Динамо» стало поле «Авангарда» в Экипажной слободке, неспособное уместить всех болельщиков. Зрители были вынуждены занимать места на всевозможных возвышенностях.



«Луч» дома не проиграл ни в одном матче, но на выезде смог добиться лишь двух побед. Итогом дебютного сезона для команды Николая Горшкова, первого тренера приморцев, стало пятое место. От участия в розыгрыше Кубка СССР было решено отказаться и не ехать на первый матч в Комсомольск-на-Амуре.



В сезоне 1961 года «Луч» начинает проводить все свои домашние матчи на стадионе своего принципиального соперника – владивостокского «Динамо». Кроме того, город покидает основатель клуба и директор завода «ЭРА» Александр Пониткин. После этого «Луч» становится командой всего города, без явной привязки к какому-либо предприятию или спортивному обществу. В том сезоне был достигнут первый успех.



Удачно выступая в первенстве страны, наши футболисты уверенно продвигались и по турнирной сетке Кубка СССР, дойдя до 1/16 финала. Соперником на этой стадии розыгрыша стало легендарное московское «Динамо». Заявки на билеты поступали из Хабаровского края, Сахалинской области и Приморья – в общей сложности более 80 тысяч. «Луч» проиграл с минимальным счетом 1:2, пропустив с пенальти под занавес встречи.



В следующих розыгрышах 1962 года владивостокцы заняли третье место, а в 1963-м – четвертое.



В 1964 году «Луч» обновил состав, что привело к крайне неровному сезону и слабой игре в нападении: 10 матчей из 34 закончились нулевой ничьей. Имея хороший подбор игроков, приморцы долго не могли найти свою игру, что сказалось на результатах сезона. Команда заняла шестое место, что было расценено краевой федерацией футбола как провал. После окончания первенства было решено разыграть статус команды мастеров между «Лучом» и «Динамо». По сумме двух матчей «Луч» одержал победу.



В сезоне 1965 года «Луч» занял первое место в шестой зоне, опередив 18 команд и завоевав право на участие в полуфинальном турнире за путевку в класс «А».



С 1966 года «Луч» стал выступать в турнире уровня нынешней первой лиги. Команда привлекла к игре за основу талантливого воспитанника приморского футбола Николая Гонтаря, впоследствии ставшего учеником Льва Яшина и вратарем сборной СССР. Но об этом «В» расскажет в одном из следующих номеров.



А пока наша редакция приглашает своих читателей – болельщиков «Луча» поделиться воспоминаниями и фотографиями любимой команды. Ждем ваших писем по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, Кутенких Н.Н. или по электронной почте: Kutenk@list.ru.

Автор: Николай КУТЕНКИХ