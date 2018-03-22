Приморские любители бенди отправляются в Хабаровск С завершением чемпионата России в высшей (первой) лиге по русскому хоккею сезона 2017/2018 в подгруппе Восточной Сибири и Дальнего Востока приморские любители бенди настроились на финал турнира в суперлиге.

Как известно, приморская команда «Восток» из Арсеньева стала серебряным призером нынешнего первенства. Однако чемпионат страны среди лучших команд России закончится только в ближайшее воскресенье, 25 марта. Финальный поединок состоится в Хабаровске на льду крытой арены «Ерофей». Сразу три группы приморских фанатов хоккея с мячом из Владивостока, Арсеньева и Фокино отправляются в соседний город, чтобы посмотреть захватывающее зрелище.



На берегу Уссурийской протоки сойдутся в бескомпромиссном поединке мэтры российского бенди – красноярский «Енисей» и хабаровский «СКА-Нефтяник». Именно игроки этих двух команд составили основу для сборной страны на последнем чемпионате мира. Как известно, в нем в феврале нынешнего года на том же стадионе «Ерофей» россияне в очередной и уже в 25-й раз (с учетом сборной СССР) стали чемпионами планеты, победив в финале команду Швеции со счетом 5:4.



Что касается суперлиги, то на пути к финалу хабаровчане в трех поединках обыграли «Байкал-Энергию» из Иркутска, а «Енисей» также в трех матчах разобрался с другим полуфиналистом – кемеровским «Кузбассом». Впервые за всю историю в борьбу за медали не смогли вмешаться постоянные фавориты чемпионата – московские динамовцы.

Кстати, наша приморская команда «Восток» в ходе зимнего первенства разгромила по два раза дублеров «СКА-Нефтяника» и «Енисея». Посмотрим, кто кого одолеет в главном поединке нынешнего первенства.

Автор: Николай КУТЕНКИХ