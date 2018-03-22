«Рязань» пала под напором «Спартака» Форменный разгром учинил на выезде «Спартак-Приморье» в рамках чемпионата России по баскетболу в первой лиге (суперлиге). С неприличным для хозяев счетом 67:97 была повержена команда «Рязань» из одноименного города.

Счет мог бы и вовсе стать запредельным, но тренерский штаб «красно-белых» в завершающей четверти выпустил на площадку ближайший резерв команды мастеров Владивостока. Забегая вперед, скажем, что наша молодежь сыграла на равных с основным составом «Рязани».



Прямо со старта дальневосточники рванули в отрыв. Первые две-три минуты буквально оглушили соперника. Было заработано 11 очков, а своя корзина осталась в неприкосновенности. Справедливости ради отметим, что баскетболисты в черной форме сами позволили нам совершать легкие броски.



Рязанцы тут же спохватились и попытались восстановить равновесие. И три подряд атаки для них завершились взятием корзины гостей. Такой напор «Рязани» заставил уже наставника спартаковцев Милоша Павичевича взять первый тайм-аут. Главный тренер изменил тактику взлома защитных рубежей «черных». Стартовый игровой отрезок завершило точное попадание нашего защитника Ивана Савельева с дальней дистанции – 23:29.



В начале второй 10-минутки хозяева постарались сковать нападение приморцев. И поначалу им это удалось в сочетании с собственными продуктивными проходами под наш щит. Где-то ближе к середине этой четверти «Рязань» сократила отставание до минимальных двух очков. Это вызвало бурную реакцию местных болельщиков. Кто бы из них мог предположить, что дальше начнется «избиение младенцев». До конца периода владивостокские баскетболисты умудрились накидать мячей на 17 очков и оставить в неприкосновенности свою корзину. Свисток арбитра на большой перерыв совпал с красивым баззер-данком в исполнении спартаковца Степана Захарова. Даже трибуны спорткомплекса местного Дворца детского и юношеского творчества аплодисментами поддержали его прыжок над корзиной, когда он сверху вниз опустил мяч в кольцо. В этот момент разрыв составил 28 очков – 32:60.



В третьей четверти не на шутку разыгрались Игорь Смыгин, Антон Саяпин, Дэррел Митчелл, Иван Савельев и Максим Кривошеев. Их броски с разных дистанций достигали своей цели. Добавив к своему преимуществу еще 11 очков, приморцы дальше позволили себе играть в удовольствие. Начались финты и исполнение фирменных бросков. Это не было издевательством над соперником, просто каждый игрок «красно-белых» пытался показать на площадке нечто особенное. По мне, так самые красивые броски исполнили Максим Кривошеев и Артем Бутянковс. Но этой бесшабашностью воспользовались хозяева. При мощной поддержке рязанских болельщиков они начали отыгрывать разгромную разницу. К завершению третьей 10-минутки на табло отражалось 47:78.



Ну а в завершение матча на паркет вышла наша молодежь. Особо хочется отметить, что результативную игру своими попаданиями поддержали приморские воспитанники Степан Гетманов и Максим Браницкий. В итоге все 11 баскетболистов гостевой команды, выходивших на площадку, отметились набранными очками. Лучше других сыграли Максим Кривошеев (19 очков и 3 подбора) и Игорь Смыгин (17 очков и 5 подборов).



В этом сезоне «Спартак-Приморье» одержал три победы в трех очных встречах с «Рязанью».



– Спасибо ребятам за игру! – радостно отметил после матча на пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Несмотря на то что «Рязань» в нынешнем сезоне находится в числе аутсайдеров, наши игроки отнеслись со всей серьезностью к сопернику с первых минут поединка. Считаю, что мы хорошо отыграли этот матч. Двигаемся дальше, едем в Самару, где нас ждет соперник уже более серьезный.



После этого тура «Спартак» имеет в своем активе 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Самары» на одно очко больше, а также имеется одна игра в запасе. Именно эти два коллектива разыграют между собой золотые и серебряные медали регулярного первенства. На третьем месте уверенно держится ТЕМП-СУМЗ-УГМК, заработавший 62 очка после 36 поединков. В борьбу за бронзовые медали также могут вмешаться клубы «Университет-Югра», «Новосибирск» и «Урал». Еще три коллектива – ЦСКА-2, «Иркут» и МБА оспаривают оставшиеся путевки в плей-офф.

Автор: Николай КУТЕНКИХ