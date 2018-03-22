От космоса до автобуса Учителя напомнили главе города, как он собирал космические корабли, и попросили поддержать молодых педагогов

Городскую программу поддержки молодых педагогов расширят во Владивостоке. После корректировки в ней сможет участвовать больше молодых учителей, об этом глава города Виталий Веркеенко рассказал на встрече с педагогическим составом гимназии № 1.

Несколько лет назад одно из старейших учебных заведений Владивостока объединили с СОШ № 75, напомнили в пресс-службе мэрии. Как отметил мэр приморской столицы, к этой школе он относится особенно трепетно.



– 75-я школа стала для меня родной – я учился в ней с 7-го класса до выпуска. Остались самые добрые воспоминания о школьных годах, одноклассниках и, конечно, учителях. Рад, что Сергей Николаевич еще работает, он научил меня метко стрелять и собирать автомат Калашникова. С большой теплотой вспоминаю Аллу Ивановну, Екатерину Васильевну, Ивана Ерофеевича. Он научил меня работать на всех типах станков. На кружке мы собирали космические корабли и даже получили приз на конкурсе «Малый Интеркосмос» в Калуге за ракетоноситель «Протон». Иван Ерофеевич учредил медаль за техническое творчество, у меня их три: I, II и III степени, – с удовольствием вспоминал Виталий Веркеенко.



Кстати, эту победу запечатлел школьный альбом, посвященный музею космоса, он бережно хранится в школе. Такие учителя, вкладывающие душу и знания в своих учеников, не только навсегда остаются в памяти, но и формируют их личность, отметил глава города.



В последние годы школы Владивостока испытывают большие трудности с педагогическим составом, отметила директор гимназии Елена Артеменко. Сейчас в краевом центре подготовка педагогических кадров не ведется, раньше учителей готовили в ДВГУ на специалитете, сейчас ближайшая кузница кадров – Уссурийский пединститут, добавила начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова. Привлечь учителей в учебные учреждения Владивостока помогает муниципальная программа поддержки молодых педагогов. За последние четыре года благодаря ей в школы и детские сады города пришли работать 250 специалистов, из них в прошлом году – 69 преподавателей. Но, как рассказала учитель физкультуры гимназии № 1, не все молодые специалисты могут получить поддержку из-за несоответствия некоторым формальным требованиям муниципальной программы.



Глава Владивостока отметил важность муниципальной программы и подчеркнул, что администрация города продолжит поддержку молодых педагогов.



– Безусловно, это важная программа, она продлена на 2018-2019 годы, но и в дальнейшем ее нужно поддерживать. Однако программу необходимо откорректировать таким образом, чтобы в ней смогли принять участие больше молодых учителей, а также рассмотреть возможности расширения мер поддержки для нового поколения преподавателей, – заявил Виталий Веркеенко.



Как отметила Марина Фролова, эти замечания учтены управлением, в настоящий момент идет корректировка муниципальной программы, которая позволит большему количеству молодых учителей получать подъемные и ежемесячные доплаты к заработной плате в течение трех лет. На сегодняшний день такую поддержку во Владивостоке получает 151 педагог.



На встрече с главой города учителя также поднимали вопросы благоустройства краевого центра и автобусного сообщения.



– Сюда, на Нерчинскую, редко ходит автобус – с интервалом в полчаса. Кроме того, вместо 7 утра он теперь начинает работу в 7.20, дети и преподаватели попросту не успевают в школу вовремя. Можно ли повлиять на перевозчика? – обратились учителя гимназии № 1 к главе города.



Виталий Веркеенко пообещал разобраться с ситуацией и откорректировать работу общественного транспорта.



– Это направление считаю одним из приоритетных. Ведем серьезную работу по модернизации работы общественного транспорта в городе, пересмотрим маршрутную сеть и призовем коммерческих перевозчиков к корректной работе, – ответил глава Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»