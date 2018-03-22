Почему нельзя убрать снег сразу и зачем техника ходит стаей? Десять вопросов, которые чаще всего задают горожане

В муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ) рассказали, почему снегоуборочная техника ездит по улицам с поднятыми механизмами, что такое «черный лед» и как с ним бороться, а также о других особенностях борьбы со снегом во Владивостоке.

Последний снегопад проверил боеспособность всех городских служб: за сутки во Владивостоке выпало полторы месячной нормы осадков. Столько горожане не видели за всю минувшую зиму. Жизнедеятельность Владивостока стихия не нарушила, но доставила массу неудобств жителям приморской столицы. Муниципальное предприятие до сих пор продолжает ликвидацию последствий обильного снегопада, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты СГТ постарались ответить на вопросы, которые очень интересуют горожан, особенно после снегопадов.



– Почему техника иногда движется по улицам с поднятыми снегоуборочными механизмами?



– Если вы видите движущуюся по улице спецтехнику с поднятыми отвалами или щетками, значит, она движется от или к месту своей дислокации. На период снегопада в районах города определено более 20 таких площадок. Каждой машине в начале смены выдается маршрутный лист с четкой траекторией. За его исполнением следят из штаба СГТ в режиме онлайн через спутниковую систему. Операторам видно, где и с какой скоростью движется техника, наличие топлива и работает ли снегоуборочный механизм. Руководят работой техники в районах города мастера участков СГТ. Они принимают оперативные решения на местах.



Спецтехника выдвигается на место дислокации заранее, но на расчистку дорог, согласно нормативам, она может отправляться при выпадении 5 см снега. Технология снегоуборки – это целая наука, умноженная на опыт. Во Владивостоке соблюдать ее гораздо сложнее, так как у города свои особенности.



– В чем заключается технология снегоуборки в краевом центре?



– Первое, что должны сделать дорожные службы, – это обеспечить проезжаемость дорог. Эту работу выполняют машины с отвалами, которые сгребают снег с проезжей части к обочинам, после чего на дорогах остается плотный слой – снежный накат. Самое эффективное средство для его устранения – это жидкие реагенты. Но здесь важно соблюсти технологию: реагентам нужно время, чтобы подействовать. Скорость воздействия зависит от многих факторов: плотности снежного наката, температуры воздуха, количества и вида реагента, освещения – при солнечном свете он работает быстрее. Поэтому, если вы видите на таких участках технику с поднятыми отвалами, значит, реагент еще не сработал и, чтобы не свести работу к нулю, мастер участка дал команду поднять отвалы.



Образуемая под воздействием реагента снежная кашица, так называемая шуга, более безопасна для движения, чем накат или наледь. Теперь очередь тракторов-щеток. Если они еще не на подходе, мастер должен отдалить момент смерзания и подлить реагент.



– А как бороться с гололедом?



– Лед во Владивостоке особенно коварный. Гористый рельеф, муссонный климат, высокая влажность и роза ветров накладывают ряд особенностей на содержание дорожной инфраструктуры. На практике невозможно предугадать, какие дороги в столице Приморья через пару часов будут представлять наибольшую опасность.



При невысоких отрицательных температурах и влажности воздуха в 40–60 % асфальтобетонное покрытие дорог покрывается тонким, практически невидимым слоем льда. Так называемый черный лед не берет ничего, его можно растопить только с применением химических реагентов.



Теплый воздух еще коварнее, так как он увеличивает влажность. При невысокой положительной температуре окружающего воздуха, переходящей через 0, дороги, проходящие по сопкам, покрываются льдом. При этом обледенение зависит и от направления ветра.



Грейдеры и щетки тут бесполезны, нужны реагенты. Или скорая помощь – фрикционный материал. Песко-соляная смесь улучшает сцепление с дорогой, оперативно устраняя скользкость. В первую очередь ею обрабатываются спуски и подъемы, а также ключевые транспортные развязки.



– Почему нельзя арендовать на период снегопада необходимую спецтехнику, если своей не хватает?



– Для каждого этапа снегоуборки нужна своя спецтехника, и если самосвалы для вывоза снега еще можно арендовать у коммерческих предприятий, то узкоспециализированную технику для уборки снега, такую как ротор, или машина для обработки жидкими реагентами, или КДМ, в городе просто не найти. Сейчас в парке муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в рабочем состоянии около 100 единиц различной техники: 1 ротор, 1 машина для уборки тротуаров, 2 грейдера, 5 самосвалов, 20 коммунальных дорожных машин и около 40 тракторов-щеток. Для эффективной и оперативной уборки снега во Владивостоке необходимо пополнить парк муниципальной техники.



– Почему машины работают «стайками»?



– Так гораздо эффективнее. Количество единиц в звене рассчитывается исходя из ширины дорожной полосы. Если одна снегоуборочная машина расчищает одну полосу, то машины, идущие по второй полосе, скидывают этот снег обратно, что сводит эффективность уборки к нулю. Если звено разбито – аналогично. Потому самый эффективный вариант уборки городских дорог, когда работу техники сопровождают экипажи ДПС, не позволяя автомобилистам разрывать звено.



– Почему снегоуборочная техника чаще всего работает в центре города, на основных магистралях, а межквартальным проездам уделяется меньше внимания?



– Потому что, согласно нормативам, в первую очередь необходимо устранить скользкость на наиболее загруженных транспортных магистралях, обеспечить проезжаемость маршрутов общественного транспорта и подъезды к учреждениям здравоохранения. После расчистки основных артерий города снегоуборочная техника отправляется в районы Владивостока.



– Почему так плохо убирают придомовые территории?



– Придомовые территории и подъезды к домам – ответственность управляющих компаний, собственников зданий и арендаторов. Они обязаны оперативно убрать снег с придомовых дорог, тротуаров и лестниц, в противном случае им грозят административные штрафы.



– Почему снег сразу не убирается с обочин дорог?



– Уборка и вывоз снега – третья, завершающая часть работы по ликвидации последствий снегопада, объемная и трудоемкая. Сделать это быстро сложно из-за недостатка техники в муниципальном парке. Простой расчет: при площади городских дорог в 5,5 млн кв. метров и высоте выпавшего снежного покрова в 0,4 метра объем снега, подлежащего вывозу, составляет 2,2 миллиона кубических метров. Для того чтобы единовременно вывезти такой объем, необходимо 50 тысяч самосвалов. Аналогичная ситуация с расчисткой тротуаров: для оперативной уборки требуется около 1,5 тысячи дворников. Нанимать такое количество «ручников» – разорять казну. Лучше приобрести средства малой механизации, которые расчистят пешеходные зоны в разы быстрее и эффективнее. Сейчас в муниципальном предприятии только 1 единица такой техники.



– Почему нельзя почистить все и сразу?



– Можно, но при наличии необходимого количества техники и отсутствии машин на дорогах. Особенно «припарковышей». Оставленные горожанами автомобили вдоль дорог очень мешают уборке города от снега.



– Зачем техника ездит по городу по ночам?



– Ночь – самое время для эффективной уборки города. Минимальный трафик на дорогах. При этом муниципальная техника работает не только в период снегопада. Содержание городских территорий – ежедневный труд. Мало кто знает, что с дорог Владивостока за ночь вывозится около 60 тонн мусора, а летом до 300 тонн! Большая работа по очистке города предстоит весной, когда сойдет снег. 2 апреля во Владивостоке начнется санитарный двухмесячник. Генеральная уборка проводится вручную, затем специализированной техникой: на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечная техника, машины со специальным навесным оборудованием для мойки дорожных ограждений. С наступлением тепла городские озеленители наведут порядок в скверах и парках, на газонах и откосах, приступят к санитарной, формовочной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников, а также подготовке городских клумб к высадке цветов.



Присоединиться к наведению чистоты и порядка на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, а также организации всех форм собственности.

Кстати

21 апреля во Владивостоке состоится первый общегородской субботник, сообщает пресс-служба города.



Принять в нем участие может каждый житель приморской столицы: навести порядок во дворе дома, посадить деревья, живые изгороди из кустарника или цветы.



Жители города, управляющие компании и предприятия всех форм собственности, желающие озеленить свои дворы или подведомственные территории, могут обращаться в следующие питомники для приобретения посадочного материала:



питомник саженцев «Семейный сад» (г. Артем);

питомник «СадВлад» (п. Новый);

ЛПХ «Суражевский» (г. Артем);

«СавЛес» (питомник Савчуков, с. Кипарисово-2);

ЛПХ «Кустова» (г. Партизанск);

ООО «Вискария» (г. Артем);

питомник «Мелисса» (с. Кневичи);

ГНУ Приморская плодово-ягодная опытная станция ПримНИИСХ (п. Трудовое).



А специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в этом году высадят в городе более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород. Владивосток украсят березы, груши, рябины, каштаны, однолетние цветы – петунии, тагетесы, канны, фиалки, георгины, пеларгонии, львиный зев и бегонии, а также вечнозеленые хвойники – сосны, ели и лиственницы. Кроме того, на улицы приморской столицы планируется вернуть багульник – природный символ краевого центра.

Автор: Отдел новостей «В»