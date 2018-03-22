«Меридианы» ищут волонтеров Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет в этом году на неделю позже, чем было заявлено ранее: с 21 по 27 сентября.

Как сообщила пресс-служба кинофорума, перенос связан с тем, что недавно были сдвинуты и сроки проведения Владивостокского экономического форума.



Меж тем «Меридианы Тихого» уже активно ведут набор волонтеров. Регистрация заявок завершится 30 июня 2018 года.



За 15 лет работы «Меридианов» более 600 волонтеров приняли участие в организации кинофорума. Образ живого и отзывчивого «человека в тельняшке» стал неотъемлемым элементом, связывающим каждого гостя и зрителя с фестивалем и его атмосферой. Ежегодно организаторы «Меридианов» получают более 200 заявок от желающих стать частью команды, и лишь 30 человек получают шанс стать волонтерами тихоокеанского кинофестиваля.



На «Меридианах Тихого» волонтеры работают в службах аккредитации и контрамарок, гостеприимства и транспорта, кинопоказа, пресс-центра, информации.



Если вы старше 18 лет, имеете хорошую физическую форму, стрессоустойчивы и ответственны, знаете и свободно владеете английским языком (знание одного из азиатских языков приветствуется), всем сердцем любите кино, хотите получить ценный опыт и яркие впечатления, взглянуть на организацию фестиваля изнутри, завести новых друзей и стать важной частью значимого мероприятия – присоединяйтесь! Заполните заявку на сайте кинофестиваля и отправьте ее на адрес volunteer2018@pacificmeridianfest.ru с пометкой «Волонтер» до 30 июня 2018 года.



Также принимаются заявки от иностранных волонтеров, владеющих базовым русским языком и проживающих во Владивостоке в период проведения фестиваля.

Автор: Отдел новостей «В»