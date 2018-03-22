Перед спектаклем – мастер-класс от цветочницы Маргариты Необычную форму работы с юными зрителями начал Приморский краевой театр кукол.

– С 17 марта мы запустили новый творческий проект «Интерактив со зрителем», который будет продолжаться на постоянной основе по субботам и воскресеньям перед началом спектаклей, – говорит главный режиссер театра Виктор Бусаренко. – Мы будем проводить мастер-классы, игры, возможно, небольшие занятия, рассказывающие о жизни театра… Начали мы проект с «Мастер-класса цветочницы Маргариты», во время которого дети и родители учатся изготовлению цветов из подручных материалов.



Веселый урок Маргариты начинается в 11.30, сопровождается музыкой, стихами и загадками и продолжается ровно до первого звонка, приглашающего в зрительный зал. В роли Маргариты дебютировала в составе труппы нашего театра новая для Владивостока, но очень опытная и интересная актриса Виктория Орешкина.

Автор: Отдел новостей «В »