Участники войны и вдовы получат квартиры Федеральный бюджет перечислил Приморью средства на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 23 миллиона рублей направят на приобретение квартир 12 ветеранским семьям.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в списке новоселов 2018 года трое участников войны и вдовы фронтовиков из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Большого Камня, Дальнереченска, Спасского, Хорольского и Черниговского районов.



Некоторые ветеранские семьи заранее начали заниматься поиском подходящего жилья. Специалисты территориальных отделов департамента оказывают всевозможное содействие в этом вопросе.



«Несмотря на то что деньги в краевой бюджет поступили недавно и мы только готовимся выдать свидетельства на выплату, две семьи из Владивостока уже подобрали квартиры», – комментируют в ведомстве.



Напомним, что работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны идет в российских регионах с 2008 года в рамках указа президента Российской Федерации. Программа финансируется за счет средств федерального бюджета. Исключение – 2015 год, когда по поручению губернатора Приморья из резервного фонда администрации Приморского края было направлено 8,6 миллиона рублей на обеспечение квартирами участников Великой Отечественной войны, стоящих на тот момент в очереди.



За время реализации указа президента на приобретение квартир и домов приморским ветеранам государство направило 3,4 миллиарда рублей. За это время новоселами стали более 2,3 тысячи ветеранских семей.



По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, решение вопроса с ветеранским жильем в регионе идет строго по графику.



«В 2017 году 43 очередника получили свидетельства на выплату. Новоселы прошлого года встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий в апреле – декабре 2016 года», – отмечает глава ведомства.



Сейчас в очереди на получение новых квартир находятся, как сообщает пресс-служба администрации края, 20 ветеранов. Федеральное законодательство устанавливает, что, если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончании этого срока могут снова встать в очередь.



Есть еще один фактор, который ведет к появлению новых очередников. Он касается качества жилья. Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными. Соответственно, ветераны имеют полное право на улучшение жилищных условий.

Автор: Отдел новостей «В»