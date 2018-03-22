Авиакатастрофа оказалась уткой Накануне приморцы активно обсуждали в социальных сетях «авиакатастрофу», якобы произошедшую в Международном аэропорту Владивосток. В Сети появилось видео, которое сопровождает закадровый голос, сообщающий, что самолет рухнул в Артемовском городском округе.

Слух моментально стал обрастать подробностями. Кто-то сказал, что упал самолет, следовавший из Сеула во Владивосток. Информация «подтверждалась» очевидцами – люди писали, что видели взрыв своими глазами, а чьи-то родственники уже работают на месте катастрофы.



К счастью, информация, которую с такой «радостью» подхватили пользователи Сети и укутали в дополнительные подробности, оказалась выдумкой. Новость о падении самолета опровергли в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток. На самом деле огонь, который действительно можно наблюдать на видеоролике, всего лишь пал сухой травы.



– Видео, размещенное в социальных сетях и мессенджерах о падении самолета в аэропорту Владивосток, не соответствует действительности. Аэропорт работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Автор: Анна МИРОНОВА