Рискуя жизнью, спасал бездомных Во Владивостоке в ночь на вторник сгорел частный дом, в котором располагался приют для бездомных. Как писало РИА «Новости», в огне погибли четверо, а один из волонтеров, рискуя своей жизнью, вытаскивал людей из горящего здания.

По сообщению информагентства, в приюте проживало 18 человек. По данным источника агентства в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки. В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура края выясняет законность размещения в здании приюта.



Как рассказала РИА «Новости» организатор приюта Татьяна Лисенкова, большинство постояльцев не получили травм, только шок. Ожоги и порезы получил герой того дня – волонтер Сергей Арнаутов. Мужчина выбивал стекла и выводил людей из огня. Позже он обратился за помощью к приехавшим на место ЧП медикам.

Автор: Анна МИРОНОВА