Кремль поделится с Приморьем сокровищами Соглашение о сотрудничестве подписали Приморский музей имени Арсеньева и Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».

В рамках соглашения, заключенного на пять лет, музеи Московского Кремля проведут несколько выставок из собственного собрания на территории Приморского края, сообщила пресс-служба музея имени Арсеньева. Это позволит познакомить жителей и гостей Приморья с уникальными коллекциями музея-сокровищницы, представить различные аспекты истории российской культуры и современного искусства.



Первым проектом, организованным в соответствии с соглашением, станет выставка «Карта России – вехи истории», которая откроется в сентябре 2018 года во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума.



Выставка будет посвящена феномену России как самого большого государства, статус которого она удерживает с конца XVII столетия. Музеи Московского Кремля раскроют эту тему, показывая произведения искусства из своих коллекций XIV – начала XX веков.



Центральным экспонатом выставки станет уникальное произведение – вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II. Россия в период его правления существенно расширила свои границы, были присоединены многие земли в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке, площадь страны к 1867 году составила 23700000 км2. Карта будет впервые показана в России за пределами Московского Кремля.



На выставке будет представлена история формирования территории Российского государства, полная драматических и радостных событий, династических хитросплетений, географических открытий и дипломатических соглашений. Основой экспозиции станут предметы, которые были созданы по повелению российских правителей в связи с важнейшими событиями в геополитической истории России и хранящиеся в Музеях Московского Кремля.



Посетители смогут увидеть около 100 экспонатов из различных коллекций музея. Эти уникальные памятники расскажут об основных вехах многовекового пути от небольшого княжества до колоссальной евразийской державы, уже более 300 лет остающейся крупнейшим государством в мире.

Автор: Отдел новостей «В»