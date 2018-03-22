Пора на грядки. Автобусы поданы По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, движение автобусов по «дачным» маршрутам в крае возобновится уже в эти выходные – с 24 марта, сообщает www.primorsky.ru

Автобусы будут ходить с пл. Семеновской, Луговой, Окатовой и от бухты Тихой до 10 км.



С субботы, 24 марта, по выходным начнет ходить автобус № 105/1 по маршруту «Пл. Семеновская – 10 км». Он будет ходить 24 и 25 марта, 31 марта и 1 апреля, а с 7 апреля – ежедневно. Время отправления с пл. Семеновской – в 06.10, 10.20 и 14.50. Отправление с 10 км – в 08.00, 12.40 и 17.20.



Автобус по маршруту № 105/3 «Пл. Семеновская – 10 км» начнет ходить с 20 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления с пл. Семеновской – в 09.00, 13.20 и 17.40. Отправление с 10 км – в 11.20, 15.30 и 19.40.



Автобус № 103 по маршруту «Пл. Луговая – 10 км» начнет ходить 31 марта и 1 апреля, а с 7 апреля – ежедневно. Время отправления с пл. Луговой – в 06.30, 11.15 и 16.00. Отправление с 10 км – в 08.30, 13.30 и 18.20.



Маршрут № 104 «Бухта Тихая – 10 км» начнет работу с 24 и 25 марта, 31 марта и 1 апреля, а с 7 апреля – ежедневно. Время отправления с б. Тихой – в 07.25 и 13.40. Отправление с 10 км – в 09.55 и 16.30.



Автобус по маршруту № 108 «Площадь Окатовая – 10 км» начнет ежедневно ходить с 1 мая. Время отправления с пл. Окатовой – в 08.00 и 15.00. Отправление с 10 км – в 10.30 и 17.50.



В департаменте подчеркнули: стоимость проезда в «дачных» автобусах по сравнению с прошлым годом не повысится. Единый проездной билет на все маршруты вводится с 7 апреля. Его стоимость составит 1750 рублей.

Автор: Отдел новостей «В»