Дачники готовы к бою. За урожай и призы Конкурс для садоводов и огородников краевого центра традиционно состоится в этом году. Победители и призеры будут награждены денежными сертификатами на приобретение садовой техники и инвентаря, информирует пресс-служба администрации Владивостока.

«Наши дачники всегда славятся своим урожаем и авторскими подходами к ведению дачного хозяйства. Многие не просто выращивают овощи и фрукты, но и внедряют собственные разработки в разведение различных культур, а также творчески подходят к оформлению своих участков. Поэтому администрация Владивостока проводит конкурс на звание лучшего садовода и огородника. Лучших из лучших поощряют ценными подарками», – сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения.



В этом году конкурсная комиссия выберет победителей и призеров сразу в нескольких номинациях. Среди дачников будут выбраны лучшие цветоводы и овощеводы. Комиссии предстоит также назвать самые красивые садовые участки и общества.



«Победители в каждой номинации получат сертификаты номиналом 30 тысяч рублей, а участники, занявшие вторые и третьи места, по 20 и 10 тысяч рублей соответственно», – рассказала Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока.



Итоги городского конкурса подведут на празднике садоводов, который традиционно проводится в краевом центре в начале сентября.



О времени начала приема заявок на участие в конкурсе будет сообщено дополнительно.

Автор: Отдел новостей «В»