1 сентября не отменяется! Итоги школьного референдума подвели во Владивостоке. Переносить начало учебного года на две недели не будут. Администрация города принимает такое решение, опираясь на документально подтвержденное мнение большинства участников голосования.

Напомним, что 18 марта, в день выборов президента России, в приморской столице одновременно прошел референдум на тему организации школьной жизни. Горожанам предложили ответить на два вопроса: «Считаете ли вы целесообразным перенести начало учебного года на 15 сентября?» и «Поддерживаете ли вы идею замены бумажных учебников на электронные?»



Как информирует пресс-служба администрации Владивостока, всего в голосовании по этим вопросам приняли участие 40949 человек. В обоих случаях большая часть граждан ответила отрицательно. За перенос начала учебного года на две недели проголосовали 44,6 % участников плебисцита, против – 63,4 %. За замену бумажных учебников электронными высказалось всего 19,8 % проголосовавших, подавляющее большинство считает это ненужным.

Корреспонденты «В» 18 марта пришли на участки для голосования и поинтересовались у горожан, принявших участие в школьном референдуме, какой выбор они сделали.



Наталья Анатольевна, жительница Владивостока, мама ученика 5-го класса:



– Относительно переноса каникул на две недели я однозначно против. Сами судите: наши школяры после летних каникул и так раскачиваются месяц. А если начало учебного года сместить, то и вовсе вся первая четверть вылетит из учебного процесса.



Что до введения электронных учебников, здесь я тоже скорее «против», чем «за». Почему? Исключительно с точки зрения защиты здоровья зрения. Достаточно того, что дети портят глаза в свободное от учебы время, сидя в компьютере или в телефоне. Что именно заменит привычный бумажный учебник, даже если предложат удобный электронный формат? Телефон? Планшет? В обоих случаях диагональ слишком мала. Компьютер? Все равно неудобно. То ли дело обычный учебник: и текст лучше воспринимается, и в принципе он удобнее – с ним можно и в кресле посидеть, и на диване поваляться.



Анастасия, мама ученицы 3-го класса:

– По первому вопросу я проголосовала «против». Вроде бы идея переноса начала учебного года на середину сентября сама по себе привлекательная: тяжко, когда на улице жара и купальный сезон все еще в разгаре, садиться за парту. Но, с другой стороны, то, что каникулы будут начинаться с середины июня, нас абсолютно не устраивает. Мы конца-то мая ждем с нетерпением и не согласны с тем, что это ожидание растянется еще на пару недель.



Но мы с дочкой за введение электронных учебников. У нас сейчас, в 3-м классе, портфель весит пять килограммов. Боюсь представить, что будет дальше. Уточню: я за электронный вариант в стенах школы. Но при этом дома мы бы предпочли заниматься по традиционным бумажным учебникам.



Константин, 29 лет, стилист:

– На референдуме проголосовал против переноса начала учебного года. Мне кажется, что все крики мамаш о том, что бедные детки не могут вдоволь отдохнуть на море, – глупость. Почему из-за желания и прихоти единиц мы должны все менять и подстраиваться? Если уж сильно хочется на море, пишите записку классному руководителю и уезжайте.

По поводу бумажных или электронных учебников – проголосовал за электронные. До сих пор помню, как сам таскал тяжеленные рюкзаки с десятью учебниками!



Ярослав Солнцев, 27 лет, музыкант:

– Я однозначно против переноса начала учебного года. Для меня это классика: всегда отмечали День знаний 1 сентября. Почему же сейчас мы должны что-то менять?



Олеся, 25 лет, госслужащая:

– Я проголосовала за перенос учебного года: климат в Приморье такой, что стандартное лето у нас больше похоже на весну – дождь и слякоть. Зато сентябрь – прекрасное время, которое можно провести на природе, а вместо этого дети сидят за партами. Самой всегда было обидно! Ну и учебники электронные – это удобно и не так тяжело носить. Все равно все дети сегодня с рождения в гаджетах – что поделать?



Ирина Барышева, 55 лет, владелица ИП:

– Я против переноса начала учебного года, потому что это уже традиция, все привыкли именно с 1 сентября начинать новую школьную жизнь. К тому же «День знаний 15 сентября» звучит странно и непривычно. Давайте еще Новый год перенесем! Может, кто-то тоже хочет эти дни где-то проводить…

А учебники должны быть бумажными. И так все в телефонах и компьютерах, да еще и в школе в экраны нужно уткнуться? Так и писать ручкой разучатся!



Елена Ивановна, 57 лет, воспитатель:

– На школьном референдуме я проголосовала против переноса начала учебного года, так как считаю, что должно быть 1 сентября именно как праздник знаний. Так училась я, учились мои дети, так и должно оставаться.



Оксана, 39 лет, администратор:

– Проголосовала против переноса начала учебного года. Мне кажется, 1 сентября – это совершенно нерушимая традиция. Я также против замены бумажных учебников электронными, считаю, что информация с бумажного носителя лучше воспринимается, важны тактильные ощущения.



Наталья, 42 года, воспитатель:

– Проголосовала против переноса начала учебного года. Во-первых, это неудобно, во-вторых, есть традиции, которым стоит следовать: дети должны идти в школу именно 1 сентября. Также я проголосовала против введения электронных учебников. Считаю, что у нынешних учеников все должно быть так, как у нас в детстве. Это не консерватизм. Давайте признаем: нас школьные традиции не испортили.

Официальный комментарий

– Считаем, что референдум прошел успешно, – констатирует Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока. – И не потому, что кто-то из нас был за то или иное решение. А потому, что мы смогли охватить большую аудиторию родителей школьников и результаты голосования можем назвать объективными. Теперь мы знаем, что думают о начале учебного года и электронных учебниках мамы и папы на самом деле, и уже на основе полученных данных будем строить нашу дальнейшую работу.

Справка «В»

Владивосток вошел в число 12 муниципальных образований Приморья, которые выразили желание принять участие во всероссийском проекте «Школьный референдум». Каждый муниципалитет вынес на голосование свои актуальные вопросы, сформулированные в ходе предшествующих общественных обсуждений.



Организацию референдума во Владивостоке взяло на себя управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города. Участки для голосования были открыты в 76 муниципальных школах. Ответить на вопросы могли не только родители, чьи дети посещают данные учебные заведения, но и другие мамы и папы, которые пришли голосовать на конкретный участок. Для этого необходимо было заполнить бюллетень и опустить его в специальную урну. Окончательные итоги школьного референдума были подведены 20 марта.

Автор: Карина ПОЗДНЯК, Лика ТКАЧЕНКО, Анна МИРОНОВА