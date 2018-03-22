В ролях: талантливые дети Почему театральные студии так популярны среди современных школьников

На сцене Дворца детского творчества Владивостока прошел XVII открытый фестиваль-конкурс «Живи, театр – восьмое чудо света!». Три дня жюри оценивало талант и мастерство юных артистов, художников по костюмам, эссеистов и чтецов из Владивостока, Уссурийска, Лучегорска и даже Хабаровска.

Организаторы фестиваля – управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и Владивостокский городской Дворец детского творчества – приглашали на мероприятие всех желающих. И зал был полон зрителей, которые не скупились на аплодисменты.



Где растят артистов



Театральный фестиваль стал для Владивостока уже традиционным. Именно он помогает находить артистически одаренных ребят, поддерживать у молодежи интерес к театральному искусству, повышать профессиональный уровень юных актеров.



– С каждым годом количество участников и конкурсных программ растет. В этом году на суд зрителей и жюри было представлено 42 работы, – рассказала Елена Долматова, директор событийного центра Дворца детского творчества. – Это и кукольные, и художественные, и драматические спектакли, литературное чтение. Самые яркие представления этого года, конечно, мюзиклы. На фестивале в номинации «Музыкальный спектакль» выступили сразу несколько коллективов.



По словам Людмилы Сухоленцевой, начальника отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, юным актерам для роста своего мастерства и получения опыта необходима профессиональная оценка.



– Среди членов жюри – известные театральные работники, заслуженные артисты. Мы благодарны им за участие в нашем конкурсе, за их отзывы и помощь подрастающему поколению. Как гласит название фестиваля, театр будет жить и развиваться дальше, пока им интересуется молодежь, – добавила она.



Все новое – забытое старое



Особенно организаторов, по их словам, поразила одна из работ школьников – мюзикл «Приключения Электроника».



– Дети до сих пор интересуются историей, которая была популярна многие десятилетия назад. Эта тема для них актуальна и сегодня, – отметила Елена Долматова.



Конечно, не все спектакли прошли гладко, не все задумки художественных руководителей удалось реализовать и представить. Но 17-летняя история фестиваля доказывает: все ошибки и недочеты исправляются, постановка доводится до совершенства, а театральное мастерство растет.



– На протяжении этих лет мы смотрим на группы, на детей, которые участвуют в постановках из года в год, как они набираются опыта и профессионализма. Возможно, через несколько лет мы уже увидим этих юных актеров на сцене приморских театров, – добавила Елена Долматова.



Я ворую детей



Автор идеи фести-валя-конкурса – руководитель студии «Этюд» Раиса Рабаева. Мысль о театральном празднике пришла к ней случайно, как она выразилась, буквально от обиды.



– Как-то я пришла во Дворец детского творчества, а там проходил конкурс танцоров. Это было так зрелищно, красиво. И я подумала: а почему же такого нет у нас, у театралов? Предложила провести театральный праздник и конкурс. Дальше нужно было придумать название, тогда я подумала: ведь театр – это чудо! А семь чудес света есть, значит, театр будет восьмым, – рассказала Раиса Рабаева.



Но для Раисы Рабаевой фестиваль сегодня не только предмет гордости, но и еще возможность найти талантливых детей и пригласить их в свою театральную студию.



– Я ворую детей! – смеется она. – За эти годы стольких к себе в студию переманила. Помню, много лет назад увидела на сцене одного мальчика, после спектакля попросила его присоединиться к нам. Этот мальчик – Михаил Белозеров. Сегодня он уже член актерской труппы театра имени Горького. В этом году он стал еще и режиссером постановки «Прощай, овраг!» для фестиваля-конкурса «Живи, театр».



По словам Раисы Рабаевой, через конкурс прошло огромное количество детей, которые сейчас работают актерами или учатся в институте искусств.



Судить нельзя журить



– Мы не судим детей и постановки, – заявил президент фестиваля преподаватель театрального факультета ДВГИИ Виктор Галкин. – Мы ставим баллы за выступления и жюрим. У каждого из членов жюри есть таблички для выставления оценок: это необходимо для объективного объяснения своей точки зрения, без голословных заявлений. Это прекрасно, что фестиваль проходит уже в 17-й раз, и администрация Владивостока, муниципальный Молодежный ресурсный центр, администрация Дворца детского творчества заинтересованы в этом мероприятии, всячески содействуют его проведению. Здесь задействованы дети разных возрастов, от самых маленьких до выпускников.

Виктор Галкин отметил и качество репертуара: организаторы стремятся сделать так, чтобы творческие руководители коллективов выбирали спектакли, интересные в первую очередь детям.



– Важно, чтобы постановки могли раскрывать детские переживания, страсти, чувства. То, что близко школьникам, а не взрослым. Не надо взрослым пытаться реализовать себя через детей. Иначе получается очень жестоко. Например, в этом году мы отсматривали спектакль «Снегурочка». Но это же взрослый материал: Снегурочке было далеко не 12–14 лет. Это история о любви, о неживой девушке, созданной природой из всех стихий. Делая такие постановки, мы ставим детей в неудобное положение: они просто не понимают тех чувств, которые испытывают герои, – добавил Виктор Галкин.



Президент фестиваля высказал еще одно пожелание для всех участников конкурса: оставаться в зале после своих выступлений, смотреть за игрой коллег, учиться у них, перенимать опыт – ведь для того все и проводится.



Награды и овации



Год назад Гран-при конкурса достался коллективу из Амурской области. В этот раз главный кубок вновь покинул Владивосток – приз отправился в Уссурийск. Лучшим коллективом признали театральную студию «Маска» театра драмы имени Комиссаржевской Уссурийского городского округа, представившую спектакль «Праздник непослушания».

Среди мюзиклов лучшими, по мнению жюри, стали постановка младшей группы «Приключения Незнайки. Вверх и выше!» театра «Овация» из Владивостока и «Прощай, овраг!» старшей группы того же театра.



В номинации «Художественный театр» также два победителя. Среди самых маленьких первое место заняли ученики 2 «Б» класса школы № 13 со спектаклем «Дюймовочка». Среди старших школьников – хабаровский театр-студия «Диалог» и их спектакль «Как заяц Дракона победил».



Члены жюри оценивали не только постановки в целом, но и работу актеров. Так, приз за лучшую мужскую роль взял Михаил Трембовлев из театра «Этюд» (Владивосток) за роль географа в спектакле «Маленький принц». За лучшую женскую роль – Полина Слепкова из лучегорского театра-студия «Сорванец». Полина сыграла Марфу в спектакле «Зимняя сказка».



Кстати, как уверяют специалисты городской администрации, сегодня дети настолько увлеклись художественными постановками, а театральные студии стали так популярны, что борьба за возможность выступить на фестивале «Живи, театр – восьмое чудо света!» идет даже среди учеников одной школы.

Автор: Анна МИРОНОВА