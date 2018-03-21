Дачники не хотят отставать от технического прогресса Что представляют собой современные теплицы? Сегодня это насыщенные различными техническими новшествами сооружения защищенного грунта, которые позволяют даже на небольшом приусадебном участке получать круглый год урожай витаминной продукции.

С устройством одной из таких теплиц познакомилась на днях группа дачников из Владивостока, побывав в гостях у Генриетты Латушкиной в районе станции Океанской. Она новая, только запущена в строй, но здесь уже подрастает зелень, зреет первый урожай. Солнечная батарея, подогрев грунта, автоматический полив, система контроля за температурным режимом, надежное покрытие из качественного поликарбоната – все эти достижения технического прогресса использованы при устройстве теплицы. Гости расспрашивали о принципах работы оборудования, интересовались агротехническими тонкостями, делились своим опытом.



– Хотелось бы, чтобы о таких теплицах мы говорили не в будущем времени и не просто мечтали о них, а имели возможность строить на своих дачных участках, – высказал свое мнение организатор поездки председатель Союза садоводов города Владивостока Анатолий Беляков. – Поэтому мы и изучаем такой опыт, чтобы идти вперед, а не стоять на месте.



Об особенностях выращивания овощей в сооружениях защищенного грунта речь идет и на теоретических занятиях в школе овощевода, работа которой организована Союзом садоводов по президентскому гранту. Много вопросов по этому поводу было к кандидату сельскохозяйственных наук Александру Корнилову на одной из последних лекций.

– Когда в марте – апреле выращивают в теплице салаты, редиску, зеленные, а после всего этого высаживают томаты – это правильно с точки зрения чередования культур? – поинтересовалась одна из слушательниц.



– Да, можете смело высаживать помидоры. Но перед тем, как меняете культуру, нужно обязательно хорошенько пролить почву. Иначе возникает опасность засоления ее верхнего слоя, – предостерег Александр Степанович. – Были случаи, когда высаженная рассада погибала от засоления. Такая ситуация особенно часто возникает в постоянно накрытых прочным материалом теплицах из-за недостатка воды. Советую хотя бы два раза в сезон как следует проливать грунт, смывая соль в нижние слои.



– Иногда первая и вторая кисть на тепличных помидорах не завязывается. Почему это происходит?



Александр Корнилов пояснил, что чаще всего это сортовой признак. Чтобы его преодолеть, в теплицы выпускают шмелей. Но не для опыления, как многие подумали, а для создания эффекта вибрирования. Шмель, садясь на растения и нарушая его покой, способствует тому, что мешочки с пыльцой на тычинках лопаются и происходит опыление пестика.



К слову, рассаде, выращиваемой на подоконнике, тоже требуется такое вибрирование. Для этого перед самым цветением достаточно постучать по стволикам. Мера простая, но эффективная, увеличивающая вероятность успешного оплодотворения.



Еще одна интересная тема, связанная с посевами овощей в теплицах, – уплотненные посевы различных видов огородных растений, когда одним замесом высеваются морковь, редис, салат и другие культуры. Получается своего рода микс, который и смотрится красиво, и для кухни удобное подспорье.



– Это что-то новенькое! – удивились даже опытные дачники, когда одна из участниц экскурсии к Генриетте Латушкиной поделилась подобным своим опытом. – Но очень любопытно. Поэтому следующий раз едем в гости к вам!

Автор: Надежда БРАЖИНА