Парадоксы на помидорной грядке Один из наших постоянных читателей позвонил в редакцию и попросил подсказать сорта томатов с самыми сладкими плодами. Поскольку вариантов ответов на этот вопрос может быть множество, мы обратились за советом к нескольким близким этой теме людям.

В первую очередь к супругам Ирине и Алексею Герасименко, у которых минувшим летом побывали в гостях на даче в Кипарисово. Нельзя было не восхититься отменными помидорами, которые они выращивают. Сортов у них много, семена собирают сами.



Самые сладкие помидоры назвали сразу же, не сомневаясь в своей оценке: Аполлон, дальневосточный сорт Амурская заря и Лана. Аполлон прописался на даче уже давно (сначала под другим названием) и сразу же завоевал любовь всех домочадцев.



– Ни на какие новинки мы его не променяем, – заверил Алексей. – Мякоть сладкая, как у арбуза, вкусный, да и на вид красивый.



У опытной дачницы Татьяны Коноваленко (садоводческое товарищество «Рассвет», урочище Соловей-Ключ) свои кандидаты на лидерство в списке сортов по содержанию сахара: Малиновый звон, Медовый спас, Сахарный бизон, Медово-сахарный, Розовый слон, Японский трюфель, Зефир в шоколаде, Батяня.



Дачница из города Фокино Татьяна Алексеева выразила мнение членов своего садоводческого клуба «Моя любимая дача»:



– Нет вкуснее и слаще помидоров, чем Бычье сердце! Мы не просто теоретически пришли к такому выводу. Проводили дегустации, в пору созревания томатов ездили в гости к тем, кто успешно выращивает помидоры, уделяет им повышенное внимание – одним словом, почти консилиумы проводили. Поэтому нашу оценку можно считать вполне объективной.



А про помидорчики черри забыли? Руководитель спасского клуба дачников-огородников «Взятки с грядки», любитель экзотики Сергей Насонов считает, что один из самых сладких – сорт Кумато. Особенность помидорчиков в том, что они черные. А витамина С в них больше, чем во всех известных видах томатов в несколько раз!



Сорт появился в Европе в результате скрещивания диких разновидностей томатов, взятых на Галапагосских островах, с традиционными домашними видами. При этом для создания нужного колорита в новый сорт был добавлен красящий пигмент, позаимствованный из ежевики.



Повышенным спросом в последние годы пользуется сорт Малиновый мед, и тоже потому, что одаривает огородников очень сладкими помидорами.



– В самом названии сортов уже имеется указание на то, что томаты по вкусу можно назвать десертными, – дала подсказку представитель торговой сети садоводческих магазинов «Универсад» Юлия Гусева. – Например: Сахарный бизон, Сахарный гигант, Сахарок, Сахарный пудовичок, Сладкий пончик и даже Сладкий поцелуй! Покупая семена таких сортов, уж точно не ошибешься.



Но ведь от содержания сахара зависит калорийность овощей. Значит, сладкие помидоры не на пользу фигуре? Но диетологи успокаивают: углеводы в них «правильные», легко усваиваются организмом, не «оседают» на боках. Тем более что помидоры мы чаще всего едим в сыром виде, в салатах. Содержащаяся в плодах клетчатка замедляет усвоение сахара.



Мы поинтересовались у кандидата сельскохозяйственных наук Александра Корнилова, зависит ли процент содержания сахара в томатах от того, на какой почве они растут.



– Да, если земля насыщена органикой, то сахаристость помидоров уменьшается. На более постной, кислой и тяжелой земле они слаще. Вот такой парадокс, – отметил Александр Степанович.

Автор: Надежда БРАЖИНА