«Дачный бум!» приветствует весну – В субботу, 24 марта, встречаемся в «Седанка-сити» на празднике «Дачный бум!», – напоминают друг другу в эти дни садоводы. – Судя по программе, это хорошая возможность не только поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов, но и почерпнуть для себя немало полезного.

– Скучать точно не придется, – заверил директор сети садоводческих магазинов «Универсад» Иван Прожерин. – Помимо развлекательных мероприятий мы подготовили насыщенную деловую программу, которая наверняка заинтересует вас в канун нового дачного сезона. Познакомим с новинками ассортимента семян и другого посадочного материала, подскажем, как выбрать укрывные материалы, поможем разобраться в технических характеристиках дачной техники. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.



Представители филиала федерального учреждения «Россельхозцентр», которые примут участие в празднике, дадут рекомендации по обработке сада и огорода от вредителей и болезней, посоветуют, как правильно собрать образец почвы с садового участка, чтобы получить объективную оценку характеристик почвы.



– Очень много изменений произошло и еще предстоит в ближайшее время в садоводческом законодательстве. Поэтому у дачников наверняка много вопросов к нам, юристам, – уверена адвокат Елена Булатова. – Мы каждый год принимаем активное участие в празднике «Дачный бум!», чтобы его участники могли проконсультироваться с нами, получить пояснения по спорным и всем волнующим их темам. Не упускайте такую возможность!



– Приходите с детьми, им тоже будет интересно! – пригласила преподаватель лицея Дальрыбвтуза Виолетта Портнова. – Мы поучимся с ними рисовать… овощами. О такой необычной технике, уверена, они еще не знают. Поэтому ваших малышей ждут настоящие открытия!



Журнал «Сады и огороды Приморья» присоединяется ко всем прозвучавшим приглашениям. Не забывайте: как встретишь дачный сезон, так его и проведешь. Встретим дружно, весело и с пользой!



«Дачный бум!»: ждем вас 24 марта, в субботу, в торгово-развлекательном комплексе «Седанка-сити» по адресу: г. Владивосток, ул. Полетаева, 6 д, остановка общественного транспорта «Дом ветеранов». Начало в 12 часов.

Автор: Надежда БРАЖИНА