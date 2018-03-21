В клетке с эгоистами Чем волки раздражают ягуара и почему хищникам нельзя доверять?

Канадские и черные волки, собака породы хаски и пума с ягуаром. Как вы думаете, способны ли представители двух издревле враждующих семейств – псовых и кошачьих – находиться вместе в одной клетке? Более того, взаимодействовать, находить, так сказать, взаимопонимание? Оказывается, могут. Доказано аттракционом «Империя хищников».

«За шесть лет я выучила язык волков, с полувзгляда понимаю, о чем они друг с другом разговаривают»

Увидеть этот аттракцион можно на выступлениях «Бриллиантового цирка России», гастроли которого начались на минувшей неделе во Владивостокском цирке. Помимо разнообразных номеров жонглеров, акробатов, эквилибристов и клоунов, приправленных северной экзотикой («Бриллиантовый цирк» родом из Республики Саха (Якутия), в программе представлено и необычное шоу с участием диких животных и одного домашнего – хаски. Причем руководит этим клыкастым «оркестром» вовсе не мужчина, как можно было бы подумать, а хрупкая девушка.



Корреспондент «В» поспешила познакомиться с дрессировщицей Евгенией Верлатой, которая рассказала, каково это – находиться в клетке не с одним, а почти с десятком хищников.



А волки-то трусливые



Евгения не просто выросла в цирковой семье, она с трех лет выступает на манеже.



– Да, работать начала уже в три года – в номере с дрессированными собачками, – подтверждает Евгения, явно не считая это чем-то удивительным. – Дрессировке меня учил папа. С семи лет я выступала как артист-акробат, но после все-таки вернулась к животным. Выбрала хищников. Сначала у меня были львы, тигры, леопарды, сейчас работаю с шестью волками, пумой, ягуаром и собакой хаски.



Ну вот скажите, как юную девушку потянуло к хищным животным?



– Когда родители говорили мне, что что-то не надо делать, я не слушалась и поступала с точностью до наоборот. Мама говорила не лезть в воздух – я стала воздушной гимнасткой. Когда подросла, советовали не подходить к хищникам – опля, и вот у меня аттракцион с дикими животными, – смеется Евгения.



С группой животных, составивших номер «Империя хищников», Женя работает уже шесть лет. Говорит, что взяла именно волков, потому что с волчьей стаей никто не работает, их дрессируют только поодиночке.



– Волки – прайдовые звери, сами по себе они трусливые, но в стае чувствуют силу, – объясняет она. – Потом к волкам я добавила ягуара, а после пуму. Теперь у меня в клетке собраны животные, которые никаким образом не могут пересечься в дикой природе.



Всех волков и ягуара Евгения воспитывает с младенчества, в прямом смысле вскармливала их из соски. А вот пума Диана досталась ей по наследству от других хозяев уже во взрослом возрасте.



– Поначалу она жутко кидалась на всех и продолжает это делать до сих пор, – признается Евгения. – Диана вообще неконтактная, не любит ласку, поэтому я даже погладить ее не могу. Это истинный хищник, а не прирученная домашняя кошка. Но тем интереснее мне с ней работать.



На одного мы стаей



По словам дрессировщицы, дружбы между ее животными нет и быть не может. Конфликтуют между собой разные виды волков – черные и канадские, все вместе они терпеть не могут ягуара. Несмотря на то что этот хищник гораздо сильнее волков, те не боятся его, и пятнистому гордецу это очень не нравится.



– Все животные в моей клетке эгоисты и недолюбливают друг друга, – констатирует Евгения. – Когда они конфликтуют между собой, я встаю между ними и агрессия направляется на меня, бывали даже случаи нападений. Конечно, в работе с хищниками нужны внимательность, постоянный контакт и наблюдение, это позволяет чувствовать животное, и если что-то идет не так, то надо это заранее предвидеть.



Мои первые ошибки – это доверие к животным. Появляется оно из-за большой любви, но к хищнику доверия не должно возникать никогда: это зверь, и у него всегда может проявиться звериный инстинкт. Волк, например, идет на более сильного противника и будет биться до смерти, это безбашенное животное, поэтому ни в коем случае нельзя применять к нему силу. Да и ни к какому другому животному тоже. Звери должны видеть в дрессировщике лидера, вожака, должны любить его и уважать. В дрессуре главное – уважение, я должна уважать их, а они меня…



Коварство и любовь



Разумеется, в работе с животными следует учитывать не только особенности поведения вида в целом, но и характер конкретного зверя.



– Мои волки делятся на две стаи – серых и черных, – поясняет Евгения. – У черных лидер Жулик, он очень коварный, может напасть даже на меня. Иван, вожак серой стаи, наоборот, очень добрый и справедливый волк, чаще всего заступается за меня. А еще есть серый волк Мишка, он недотепа, но, несмотря на шутливый характер, большой провокатор, часто пытается спровоцировать Жулика на то, чтобы тот кинулся на меня. Но я за шесть лет уже выучила их язык, с полувзгляда понимаю, о чем они друг с другом разговаривают, и, когда я понимаю, что Мишка взялся за свое, сразу осаживаю его. Еще Мишка очень невнимательный и часто чудит. Как-то он, прыгая в огненное кольцо, засмотрелся в зрительный зал и со всего разбега врезался в клетку. И жалко было его, и смешно.



Нам удалось побывать на репетиции «Империи хищников» – со стороны эта работа кажется невероятно трудной.



– Нет, я не считаю дрессуру чем-то трудным, ведь это мое любимое дело, хотя всегда возникают какие-то сложности, – говорит Женя. – Например, сейчас, когда у волков период гона (в моей группе работают и самцы, и самки), возникают дополнительные конфликтные ситуации. Конечно, намного проще работать с животными одного пола, но я хочу создать своим подопечным условия для полноценной жизни, именно поэтому мои волки живут парами, любят друг друга, и у них рождаются щенки. Жизнь продолжается.

Автор: Карина ПОЗДНЯК