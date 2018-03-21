Прощайте быстро, целуйтесь медленно и никому не завидуйте! Валерий Сюткин накануне своего юбилея поделился секретом молодости и оптимизма

Любимому миллионами россиян певцу и музыканту Валерию Сюткину 22 марта исполнится 60 лет. В это трудно поверить, ведь его песни наполнены неиссякаемым жизнелюбием и оптимизмом.

Мальчик с Хитровки



Родился Сюткин в Москве, здесь же прошло его детство. Отец будущей звезды эстрады Милад Александрович Сюткин, преподаватель Военно-инженерной академии имени Куйбышева и видный специалист по подземным сооружениям, участвовал в строительстве Байконура. Мать Бронислава Андреевна Бржезицкая работала в Московском научно-исследовательском радиотехническом институте.



– С родителями у меня всегда были хорошие отношения, – говорит юбиляр. – Но когда мне исполнилось 18, у нас оказались разные взгляды на многие сферы – скажем, на ту же музыку. Отец рок просто не выносил! Я был обычным парнем, выросшим на Хитровке. Жили мы в военном доме, который увековечен в фильмах «Холодное лето пятьдесят третьего…» и «Покровские ворота». Около дома до сих пор стоят две статуи: мужчина с отбойным молотком и женщина с ружьем. Будучи подростком, я играл на танцах в ближайшем ЖЭКе, гулял, дрался – словом, жил полной юношеской жизнью…



Одна любовь



Валерий Сюткин женат уже третьим браком. Но нынешнюю супругу, красавицу Виолу, называет главной женщиной своей жизни.



– У меня был не один брак, но любовь у меня одна, – говорит Валерий. – Во времена моей молодости были такие бытовые условия, что, когда я только начинал встречаться с девушкой, еще не понимая, любовь это или нет, нам было некуда идти: только к себе или к ней домой. А там и твои, и ее родители сразу пропускали вас через некий рентген – я отчетливо чувствовал на себе эти «просвечивающие насквозь» взгляды. И, как порядочный человек, я принимал решения легализовать отношения – сделать их официальными...



С Виолой Валерий познакомился в 1992 году на гастролях группы «Браво». Красивая, эффектная девушка тогда работала костюмером. Сильное чувство захлестнуло Сюткина сразу: он понял, что это та самая любовь – одна и на всю жизнь.



– Когда меня спрашивают, как мы с Виолой познакомились, я делаю мрачное лицо, встаю и говорю: «Я никого ни в чем не виню!» (Смеется.) Но любовь – это не только большое счастье, это еще и большой труд, – отмечает певец. – Быть вместе – не всегда простое решение. Но главное, что ты живешь не для себя, а для кого-то. Я живу для своих девочек: все для них, чтобы им было комфортно. Моя жена гораздо более строгий человек, чем я: она требует, чтобы все было в лучшем виде. Виола, например, постоянно работает над тем, чтобы я был элегантным и хорошо выглядел…



Папина гордость



Валерий Сюткин – многодетный отец. В первом браке в 1980 году у него родилась дочь Елена. Сейчас она – дипломированный юрист. Во втором союзе у Валерия появился сын Максим. А плодом любви с Виолой стала дочь, названная так же, как и мама. Девушка родилась в 1996 году. Валерий по праву ею гордится: на настоящий момент Виола-младшая окончила школу «Золотое сечение», колледж Ди Леман в Женеве и Американский университет в Париже.



– Моя дочка Виола живет во Франции, у нее уже есть одно высшее образование – она историк искусств и театровед. Сейчас поступила на театральный факультет в Сорбонну, преодолев большой конкурс. И мне, как папе, очень лестно, что она сумела убедить комиссию и своим французским языком, на котором там идет обучение и который она выучила за год, и своими знаниями. Сын Максим окончил географический факультет МГУ и трудится в туристическом бизнесе. А старшая дочь Елена – счастливая мама: моей внучке Василисе сейчас три года. Мне очень радостно, что у Лены с ее избранником Андреем хорошая, крепкая семья. Он работает, а она трудится на материнском фронте. Но главное для меня то, что все мои дети – добрые и порядочные люди!



Праздник на сцене



– Вот 50 лет – это возраст, который обычно пугает, а к 60 годам уже привыкаешь к мысли, что жизнь после этой «ватерлинии» все же есть, – признается юбиляр. – Ведь мудрость – это что такое? Это когда ты понимаешь, на что не нужно обращать внимания. И ты уже не придаешь настолько большого значения самой цифре. Я понимаю, что часть меня хотела бы этот юбилей «зажать» и просто пожить для себя. Но, с другой стороны, во избежание вопросов от друзей и из уважения к публике, которая по-прежнему проявляет ко мне интерес, было бы плохо отметить эту дату только в узком кругу или в какой-то суете. И я решил устроить большой концерт – ведь 60 лет бывает лишь раз в жизни! (Улыбается.)



Книжная история



Известно и еще об одной большой страсти певца, существенно повлиявшей на его становление. Это книги. Читать Валерий любит с самого раннего детства, и это увлечение не отпускает его на протяжении всей жизни.



– Если детектив – то это Себастьян Жапризо, он меня очаровал в свое время, – признается артист. – Если фантастика – то, кончено, Александр Беляев: его произведения стали моими первыми книгами. Ни Гарри Гаррисон, ни Роберт Шекли, ни Рэй Брэдбери не перебили во мне того самого юношеского восторга от романов Беляева «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль». Если говорить о приключенческо-познавательной литературе, то выделю Артура Хейли и его романы «Отель» и «Аэропорт», прочитанные мною лет в 15. Если спросите про книгу, которую можно читать по многу раз и которая все время будет казаться другой, то это «Мастер и Маргарита» Булгакова. А еще я на всю жизнь запомнил фразу автора «Игры в классики» Хулио Кортасара: «Мы в своей жизни делаем все, чтобы отгородить себя от того, что и называется истинным приключением жизни». Коротко сформулировано, но как метко! Не надо спешить быть взрослым и очень правильным. Надо нарушать правила, потому что жизнь коротка! Как говорится, прощайте быстро, целуйтесь медленно, любите искренне и веселитесь неудержимо! Эти вычитанные мною в книгах постулаты дают мне возможность считать себя небезнадежным! (Улыбается.)



Секрет хорошего настроения



Поскольку для многих Валерий Сюткин – живое воплощение оптимизма и любви к жизни, в особенности интересно, что бы он мог пожелать самому себе в личный праздник.



– Я не трачу времени на ненужные мечтания. И всем хочу пожелать того, что адресовал бы самому себе: пусть люди, которые вам не подходят, к вам не подходят. И еще хотелось бы, чтобы и здоровье меня не отвлекало от того, чтобы радоваться жизни. Но тут – такой замкнутый круг: надо быть занятым! Вот я сейчас занят подготовкой к своему юбилею, и мне не до болячек. Запомните: болезни не липнут к занятым людям!



А еще: выражение лица – это и есть самое важное! Мы так много думаем про то, как выглядеть: тело, одежда… Нет! Самое главное – это лицо и глаза. У нас с возрастом характер отражается на лице. И если вы хотите хорошо выглядеть, то никому не завидуйте. И не занимайтесь ненужным самокопанием. Мир находится в вашей голове, наводите там порядок – и вы будете выглядеть отлично!

Автор: Екатерина ШИТИКОВА