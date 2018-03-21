Талантливые. Артистичные. Особенные Инклюзивная студия при театре молодежи выводит на сцену детей, про которых общество старается забыть

Они, на первый взгляд, выполняют самые простые задания: бросают шарики, немножко бегают, немножко приседают и наклоняются… Занимаются также довольно простыми творческими упражнениями: возьми чашку, сделай вид, что отхлебнул, поставь на стол… Ничего особенного! Но это только на первый взгляд…

Юные участники инклюзивной театральной студии при театре молодежи «Особенные люди» вкладывают всю душу в эти занятия и получают в итоге столько же много, сколько и отдают…



– Наша студия выросла из проекта «Во имя добра», – рассказывает Мария Стратулат, актриса театра молодежи, руководитель студии. – Этот проект реализовывался в рамках гранта и был рассчитан на год. Была создана театральная студия, в которой занимались дети-аутисты, дети с синдромом Дауна, ребята с ДЦП и другими проблемами со здоровьем. И в сентябре прошлого года мы показали спектакль «Путешествие по грезам», основанный на «Маленьком принце» Антуана де Сент-Экзюпери. Пьесу мы написали сами – с учетом особенностей наших юных артистов: они на сцене не говорили, только в самом начале каждый назвал себя. А ведь многие из них в самом начале наших занятий с большим трудом могли произнести на публике самый простой звук…



Когда проект завершился, мы решили, что нельзя ставить точку, нужно продолжать работу, – так и организовалась студия «Особенные люди». В ней остались заниматься многие из тех ребят, кто начинал с первого проекта, затем в декабре пришли еще трое, и вот совсем недавно записались еще двое ребятишек.



– Мы – это?..



– Я и актеры театра молодежи Игорь Смирнов и Юлия Орышечко. Сегодня нам еще помогает актер Денис Лашко. Работаем мы бесплатно. Руководство театра нас поддерживает, предоставили возможность заниматься в помещениях театра.



Сейчас мы работаем над двумя проектами, один уже почти осуществлен – это фотопроект «Особенные люди»: снимки наших юных артистов и актеров театра молодежи, сделанные в стиле Модильяни… Над проектом с нами работает фотохудожник Юлия Никитина. Возможно, мы еще раз покажем спектакль «Путешествие по грезам». А главный наш проект – новая постановка про жизнь в деревне, про русские традиции, про семью, большую и сплоченную.



– Сколько ребят в студии?



– Пятнадцать. Это максимальное количество, которое может заниматься в выделенном нам помещении и которому мы можем уделять необходимое внимание. Кроме того, мы не берем детей младше шести лет. Исключение – моя дочь, которая занимается с нами по выходным. Она, как принято говорить, обычный ребенок, но я вижу, как идут ей на пользу занятия в студии, общение с «особенными» детьми, как она становится более раскованной, к примеру, переборола страх сцены…



– Зачем вам всем, как говорится, лишние хлопоты?



– Мы хотим, чтобы дети – участники «Особенных людей» стали нужными в этой жизни, чтобы социум изменил к ним отношение. Как правило, наши ребята живут замкнуто, внутри своих семей… А мы хотим рассказать миру, что есть и такие люди, они отличаются от нас, но они добрые, хорошие, талантливые. И не надо относиться к ним с некой прохладцей, боязнью или настороженностью.



Наши занятия помогают и самим юным артистам – они преодолевают какие-то свои особенности, сложности, которые мешают им общаться. Например, я уже рассказывала, что некоторые наши ребята до занятий в студии не могли говорить на публике, а теперь научились… У кого-то лучше стала работать моторика, появились новые навыки. Понимаете, наши ребята учатся общаться, дружить, учатся преодолевать себя. Они хотят выйти на сцену и сказать миру: мы существуем, не игнорируйте нас, поймите нас, не бойтесь нас…



У каждого нашего подопечного своя судьба. Есть ребята, которые, родившись обычными, стали особенными в силу перенесенных в детстве заболеваний.



– Где вы берете методики работы?



– Я уже более 10 лет работаю в детском эстетическом центре при институте искусств. Да, там занимаются так называемые нормальные, обычные дети, но на самом деле методики работы для них и для наших особенных ребят практически одинаковые. А зачастую артисты в «Особенных людях» справляются с некоторыми заданиями быстрее, запоминают лучше, чем ребята в обычной студии. Другой разговор, что у них нет ресурсов исполнить задание качественно, на высоком уровне – физические данные не позволяют. А у ребят в обычной студии ресурсы есть, но нет подчас желания, усидчивости, стремления достичь результата…



Мы много в «Особенных людях» занимаемся с ребятами сенсорной интеграцией. Это упражнения, которые дают им возможность почувствовать свое тело, чтобы понять, кто он в этом мире, осознать свои пределы… Это важно.



Конечно, нам требуется много терпения, спокойствия, желания помочь и понять их. Как, впрочем, и любому педагогу. И замечу еще вот что. Мы, актеры, очень эмоциональные, подчас взрывные люди. Работа же в инклюзивной студии – это для нас своего рода эмоциональная реабилитация, мы учимся держать себя в руках, быть спокойными.

А какая эмоциональная отдача у наших участников! Невозможно описать, можно только почувствовать, как дети открываются навстречу, как им нужны эти занятия. А еще они нужны нам – мне, Юлии, Игорю – мы ощущаем, как растут наши души, когда занимаемся с этими детьми. Мы радуемся, когда видим прогресс у ребят. Знаете, сколько было счастья, когда они начали разговаривать! Нас очень поддерживают родители, по сути, мы одна большая сплоченная семья, та самая, про которую мы готовим постановку… Кстати, в скором времени с нами начнет сотрудничать психолог, и мы сможем даже с родителями наших ребят работать, им тоже помогать, в чем-то даже обучать.

Кстати

Юлия Орышечко, актриса театра молодежи:



– В инклюзивной студии я работаю второй год. Пришла почти случайно – услышала, что создается такая театральная студия, мне было очень интересно, хотелось общаться с этими ребятишками. А с другой стороны, никакого опыта у меня не было, и я даже немного боялась, волновалась, ведь первое правило – не навреди. И я думала: как же вести себя с особенными детьми, чтобы не навредить? А оказалось, они такие же дети, как и все, и вести себя нужно с ними так же, как с любыми детьми.



Какую цель я ставила? Не знаю, мне хотелось научиться общению на равных, а в итоге эти ребята учат меня тем вещам, о которых, возможно, в обычной жизни я и не задумывалась, – о терпении, о более внимательном отношении друг к другу. Иной раз замечаю, что ребятишки так внимательно ко мне относятся, такие нюансы моего настроения подмечают, что диву даешься, даже близкие люди могут не заметить, а вот они чувствуют…



Требует ли от меня работа больших сил? Нет. Занятия идут на такой позитивной волне всегда, что и не замечаешь, как время летит.



Ребята у нас молодцы, они умеют вести себя на сцене, уже почувствовали себя актерами, и это очень радостно.



А главное, я заметила изменения в детях. Они стали более открытыми. Вначале как мы на них, так и они на нас смотрели настороженно. А потом раскрылись друг перед другом. Вот Настенька – мой компаньон по сцене и на занятиях – долго ко мне присматривалась, пока начала доверять, и для меня это очень ценно. Она была такая тихая, лишний шаг боялась сделать. А сейчас сама выполняет многие действия во время разминки и занятий… И улыбается намного чаще.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ