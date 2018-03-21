Две жены, одна любовь и неяркие краски Уникальная выставка «Иван Айвазовский – великий маринист», представленная в Приморской картинной галерее, в конце марта завершает свою работу. У жителей Владивостока и края еще есть возможность насладиться великолепными морскими пейзажами. И заодно по-новому открыть для себя гениального живописца, побывав на интересной и необычной лекции о его жизни.

25 марта галерея приглашает всех желающих на концерт артистов Шаляпинского клуба «К тебе, звезда моя… Три музы Ивана Айвазовского».



Лекция будет состоять из двух частей. В первой гостям расскажут о музах великого художника. Как известно, Айвазовский был женат дважды: на Юлии Гревс, брак с которой оказался не совсем удачным, и Анне Саркизовой, счастливой его поздней любви. Но существует еще одна история – то ли быль, то ли красивая легенда о Марии Тальони, знаменитой на весь мир балерине, с которой у молодого Айвазовского был роман. Чудесной и вдохновляющей романтикой будет пропитан рассказ о любовных увлечениях живописца.



Во второй части прозвучат прекрасные произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Александра Варламова…



Напомним, что Шаляпинский клуб – это содружество профессиональных музыкантов и любителей. В концертах участвуют как заслуженные артисты России и лауреаты музыкальных конкурсов, так и исполнители, скажем так, из других сфер: врачи, юристы, менеджеры, студенты. Всех их объединяет любовь к классической музыке. Вот уже в течение пяти лет Шаляпинский клуб проводит концерты на разных площадках Владивостока, неизменно вызывая интерес и благодарность публики.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН