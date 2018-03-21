Абрам родил Давида… Что же такое отцовская любовь и зачем она дается нам так щедро?

«Поклонов не будет», – очень спокойно произносит актер Максим Вахрушев в финале спектакля «Матросская тишина». И уходит за кулисы. Те несколько секунд тишины, что повисают вслед его шагам, звучат громче всех аплодисментов…

Постановку пьесы Александра Галича на малой сцене Приморского академического театра имени Горького осуществил режиссер Вадим Данцигер. Говоря о своей работе, Вадим Иосифович подчеркивал: «Этот спектакль не столько о войне или о репрессиях, он даже не совсем исторический. Это скорее история о тонкой генетической связи между отцом и сыном, между поколениями. Своего рода покаяние, запоздалое спасибо нашим отцам. И это разговор о Родине и о родстве».



Когда взрослеют бунтари



Так оно и есть. «Матросская тишина» достучится до любого зрителя, который хотя бы раз в жизни – в такую сложную пору отрочества – стыдился своих родителей и по глупости мечтал о том, как сбежит от них куда глаза глядят. Достучится до того зрителя, который, повзрослев и поумнев, неожиданно понял, как много значит в его жизни возможность сказать: «Здравствуй, папа». До того, кто сегодня отдал бы все на свете за эту самую возможность, но, увы…



Пьеса Александра Галича написана давно, во времена оттепели, и судьба этого произведения была очень непростой. Спектаклем «Матросская тишина» должен был открыться театр «Современник», но в последний момент постановку запретили: мол, автор неправильно трактует участие евреев в Великой Отечественной. Впервые в СССР «Матросская тишина» вышла на театральные подмостки лишь 30 лет спустя, в 1988-м. Сегодня, в XXI веке, остается только удивляться буйной фантазии цензоров, которые сумели разглядеть что-то идеологически неверное в этой тонкой, пронзительной до отчаянности пьесе.



История кладовщика Абрама Шварца, затюканного жизнью, тихо пьющего, понемногу ворующего, крутящегося как уж на пресловутой горячей сковородке, рассказана Галичем с нежностью, с грустной улыбкой. У Абрама один свет жизни – сын Давид, которого он мечтает вывести в люди, для чего учит играть на скрипке. А жизнь юного Давида Шварца идет уже совсем иначе: от бравурно-драматического подросткового бунтарского периода, наполненного максимализмом, когда «такой» отец кажется смешным, глупым, нелепым, даже постыдным фактом биографии, до трагической зрелости, которая наступает слишком быстро, потому что вокруг война. Зрелости, которая остро и больно отрезвляет, заставляя понять, что же такое отцовская любовь и зачем она дается нам так щедро…



Вечный конфликт, вечная любовь



Абрама Шварца в постановке театра имени Горького играет Максим Клушин, и эта роль, на мой взгляд, одна из сильнейших в биографии актера. Временами на сцене его вообще невозможно узнать – так сильно перевоплощается артист, с такой искренностью вживается в образ человека, битого жизнью, но до слепой нежности обожающего своего сына. Спектакль идет на малой сцене, и зрителя здесь не обмануть: одна фальшивая интонация, один наигрыш – все, не скроешь, ведь актеры в полуметре от пристальных взоров. Максим Клушин играет так, что, кажется, зал дышит в унисон с артистом. Его Абрам Шварц далеко не ангел, но как же высокопатриотично и точно звучат его слова в финале, как много в нем любви и простоты…



Для молодого актера Максима Вахрушева роль Давида, наверное, как сбывшаяся мечта. Не каждый вчерашний выпускник, отработавший в театре лишь сезон, получает главную роль такой силы, такого диапазона, столь яркую. Здесь можно показать себя, можно многому научиться у партнеров (тем более когда рядом такие мэтры, как Николай Тимошенко и Ирина Лыткина). Максим работает на высоком уровне – его Давид и раздражает своей подростковой самоуверенностью, и заставляет задержать дыхание в финальных сценах.



Дуэт Клушин-Вахрушев подобран очень тщательно. Около 15 лет назад Владимир Машков снял по этой пьесе фильм «Папа», где главную роль сыграл сам, а роль Давида доверил Егору Бероеву. Дуэт наших актеров на сцене смотрится не менее органично, чем дуэт столь раскрученных, как нынче говорят, медийных персон на экране.

Вадим Данцигер, безусловно, нашел общий язык с актерами театра имени Горького, и в «Матросской тишине» много хороших актерских работ. Сергей Лисинчук, Александра Аубекерова, Борис Белебезьев, Мария Федюченко, Константин Суворин, Елена Пономаренко – каждый нашел для своего героя особые краски, запомнился зрителям. Актерский ансамбль в постановке очень удачный, все здесь исподволь дополняют друг друга.



Хочется отметить и работу сценографа Андрея Климова. На первый взгляд, пьеса не так уж и подходит для малой сцены, ведь здесь нужно показать и дом еврея-кладовщика в захолустном городке Тульчине, и московское общежитие, и вагон санитарного поезда, и даже тульчинскую площадь, где расстреливают евреев. Но точное и выверенное решение с подвесными сеточными кроватями и матрасами, с идеальной расстановкой немногочисленной бутафории позволило легко преображать малую сцену, обрисовывая основное. А уж воображение зрителя дорисовало остальное…



Свой фильм по «Матросской тишине» Владимир Машков назвал «Папа», выделив главную, на его взгляд, нить сюжета и главного героя. Вадим Данцигер не стал менять название и расставил свои акценты в постановке. Отец и сын, родители и дети – вечный конфликт, вечная любовь. И не надо поклонов в финале. Пусть на минуту каждый зритель вспомнит о своем отце. И о маме. И позвонит им сразу после спектакля. Если это еще возможно. А если нет… Пусть помянет и поклонится.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ