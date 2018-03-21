Он не прощается... Россия простилась с Олегом Табаковым… Но магия прекрасных артистов как раз и состоит в том, что на самом деле они с нами никогда не прощаются – они остаются в фильмах, спектаклях, в наших воспоминаниях, они приходят к нам вновь и вновь…

В 2006 году после многолетнего перерыва во Владивосток на большие гастроли приехал Московский Художественный театр. По словам его главного режиссера Олега Табакова, в наш город они привезли лучшие на тот момент спектакли – «Амадея», «Белую гвардию», «Утиную охоту», «Тартюфа» и «Мещан»…



Это были незабываемые гастроли! И незабываемое интервью с Олегом Павловичем – короткое, перед началом спектакля «Амадей», где он блистательно играл Сальери…



Табаков после перелета был уставшим, но перед выходом на сцену глаза его горели, а слова были искренними… В тот год, 2006-й, у него как раз родилась дочь Маша, и он был искренне рад поздравлениям от корреспондентов «В».



– Я теперь совсем другой папа, – сказал тогда Олег Табаков. – Прекрасно понимаю, сколь коротка жизнь, ценю убегающее время, хочется успеть хотя бы отвести дочь в первый класс… Хотя у меня одна бабушка дожила до 84, другая – до 87, так что надежда есть…



Вообще, с ходом жизни я извлек из нее самый главный урок. Мне было 29 лет, когда у меня случился инфаркт. Лечили тогда своеобразно: надо было лежать семь недель на спине и пить много аспирина. В итоге в моем желудке образовалась дырка размером с монету в три копейки, но дело не в этом. Дело в уроке, в понимании, пришедшем из той болезни: все, что ты можешь сделать сегодня, делай. На полную силу. А там уж – будь что будет!



Сегодня мы предлагаем вам, читатель, вспомнить еще раз добрым словом и те гастроли, и замечательного русского актера Олега Павловича Табакова… В 2006-м он лично дал фотокору «В» добро на съемки всех привезенных спектаклей. С тех пор и хранится у нас этот бесценный архив.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ