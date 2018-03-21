Анна и ее команда Какие горы способны свернуть неравнодушные женщины, ведомые активной многодетной мамой

В последнее время на просторах Рунета с недоброй руки гражданок, отвергающих важность обзаведения потомством, так называемых чайлд-фри (по-русски –«свободные от детей»), частенько мелькает определение «яжемать». Очень оскорбительное, надо сказать, определение. Так презрительно характеризуют мамаш, которые исповедуют принцип «я родила, и теперь мне все обязаны».

Конституция имеет приоритет над уставом даже самой крутой школы

Полуфабрикатами не пользуемся, и котлеты у нас из мяса, а не из магазина

Вот вы знаете, как правильно сбивать температуру у малыша? Никакого обтирания спиртом или уксусом!

Принцип, согласны, некрасивый, но в последнее время весьма популярный. Особенно в среде многодетных. Но, к счастью, отнюдь не всех можно под эту гребенку грести. Есть, как говорится, в наших селеньях мамочки, умудряющиеся успевать все: жить и для семьи, и для общества, еще и быть при этом успешными бизнес-леди. Да так, что всяким чайлд-фри и не снилось.



За примером далеко не пойдем. Живет во Владивостоке Анна Петько – многодетная мама, которой чужд принцип «я мать, и мне все должны». Она и активистка, искренняя, неравнодушная, которой до всего есть дело, и бизнесмен грамотный, и просто очень интересный человек.



Очень радостный проект



Встречу нам Анна назначила в своем новом детском саду с говорящим названием «Радость», расположившемся в пристройке к жилой многоэтажке. «Проинспектировав» небольшую, но очень уютную «Радость», корреспонденты «В» убедились: если за дело берется человек дела (извините за невольный каламбур), результаты поражают настолько, что зависть берет. Ну судите сами: идея открытия частного детсада возникла у Анны и ее соратниц-соседок в сентябре прошлого года, а уже 1 марта отремонтированный сад распахнул двери для ребятишек.



Как у нас принято считать? Женщина открывает свое дело при наличии спонсора либо хорошего финансового тыла, что, по сути, одно и то же. Но не в случае Анны.



– Я пошла к директору компании, в которой проработала более 20 лет, объяснила ситуацию и получила беспроцентный заем в несколько миллионов рублей, который обязалась выплатить в течение ближайших лет, – раскрывает секрет своего финансового тыла Анна.



Найти финансы для своего предприятия было, конечно, не единственной сложностью. Трудно оказалось найти собственников помещения, которое Анна присмотрела под сад: они переехали в Москву, а недвижимость сдают в аренду.



Пришлось изрядно попотеть и с кап-ремонтом. Давно заброшенное здание с выбитыми окнами, разгромленное хулиганами, разрисованное граффити и облюбованное асоциальными личностями под свои сборища, меньше чем за полгода Анна и ее команда превратили в современное комфортное детское учреждение, организованное абсолютно по всем правилам. Это очень важно отметить: многочисленные контролирующие инстанции тут, как водится, всегда начеку. К примеру, еще до начала ремонтных работ Анна пригласила специалистов МЧС, чтобы те помогли составить схему противопожарной безопасности. Так что нареканий здесь нет.



Да и вообще этот «придомовой» детсад вполне может конкурировать с ультрасовременными муниципальными садами: радующие глаз яркие группы, удобная мебель, новенькие экологически безопасные игрушки. «Радость» оборудована и собственной кухней (накануне открытия, когда Анна проводила для нас экскурсию по саду, как раз привезли и устанавливали кухонное оборудование), заключен договор с комбинатом детского питания, теперь он снабжает сад продуктами согласно спискам детей, подаваемым ежедневно.



Если мама хочет работать…



Почему именно детский сад? Я тоже задала этот вопрос. Лет десять назад реализация такой идеи явно принесла бы выгоду. Но вот чем руководствовался человек сейчас, когда проблема дефицита детсадовских мест во Владивостоке благодаря усилиям муниципальных властей однозначно снята?



– Все верно, проблема с местами в садах решена, – соглашается Анна. – С одним «но». Речь идет о детях трех лет и старше. А вот с устройством малышей ясельного возраста вопрос по-прежнему открыт. Несмотря на то что официальный декретный отпуск длится до трехлетия ребенка, многие мамы просто не могут позволить себе все это время не работать. Так что спрос есть: группа из 16 детей собралась у нас практически за два дня.



Хотя сад находится на Днепровской, сюда записывают детей не только жители соседних домов. Есть здесь малыши даже с Эгершельда – в районе «Молодежной» достаточно офисных зданий, где работают родители детсадовцев. Очень удобно: едут на работу и по дороге завозят детей в сад.



«Радость» рассчитана всего на две группы. Вторую предполагается набирать из детворы постарше. Впрочем, если будет спрос именно на ясельные места, то, значит, обе группы будут малышовые.



Вот только с детской площадкой случился казус: так же присмотренный Анной небольшой пустырь рядом с садом оказался частной собственностью. Когда ей сообщили эту новость в земельном департаменте, уже был заключен договор аренды помещения для сада и проведена большая часть ремонтных работ, так что сдавать назад было слишком поздно.



– Нам в департаменте предложили участок поблизости, – кивает Аня на территорию за окном, густо заставленную металлическими гаражами. – Понятно, что установлены эти гаражи незаконно, но это ничуть не упрощает ситуацию. Меньше всего нам бы хотелось начинать войну с местными жителями. Тем более что тут уже ворчат некоторые бабульки, недовольные появлением по соседству с их домом детского сада, мол, ребятня будет шуметь, мешать им своими криками. Неужели им больше нравилось, когда у них под носом «цвел» бомжатник и наркопритон? В общем, будем пытаться решить проблему в диалоге с жителями. Может быть, собственники пустыря согласятся сдать нам свою территорию в аренду…



А я еще и на саксофоне могу



Да, увлеклась я детским садом и не сказала об Анне самое главное. Она – мама четверых детей. Трое из которых подростки. Зачем я сделала акцент на подростках? Родители граждан этой возрастной категории поймут. Тем более что Анна не из числа тех родителей, которые переводят своих подросших отпрысков на самовоспитание.

– Основное время для общения у нас – вечера. Здесь мы не оригинальны, – рассказывает Анна. – Практикуем чтение вслух. Сейчас, например, читаем про приключения Паддингтона. Разумеется, старшие принимают полноценное участие в семейных чтениях. Ходим в библиотеку, причем вся семья ходит. Играем в настольные игры, предпочитаем монополию. У каждого и вне семьи есть свои интересы, в том числе официальные: у старшего сына – спортзал, у дочери – музыкальная школа, у среднего – «Школа капитанов». А я, например, учусь на саксофоне играть.



– О как!



– Да, два раза в неделю езжу на занятия к педагогу. Понимаете, дочка изначально училась играть и на фортепиано, и на саксофоне, но со временем осталось лишь фортепиано. А саксофон… он так красиво звучит. В общем, лежал он дома, блестел, регулярно попадался мне на глаза – я не выдержала, отправилась к бывшему дочкиному педагогу, сейчас вот учусь. Уже разучила вальс «Мой ласковый и нежный зверь».



На вопрос, сколько в ее сутках часов, Анна спокойно объясняет:



– Я просто встаю очень рано. В пять часов. Минут 15–20 бегаем с собакой (да-да-да, на воспитании у этой удивительной женщины еще и джек-рассел-терьер с котом. – Прим. авт.). Принимаю душ, готовлю завтраки, обеды. Готовить приходится много, потому что подростки в семье – это бесконечное хлопанье дверцей холодильника. Нет, полуфабрикатами не пользуемся, и котлеты у нас из мяса, а не из магазина. И вообще, все многодетные мамочки – настоящие Марьи-искусницы в плане кулинарии… В семь утра поднимаю домочадцев. Школа, работа, музыкалка, секции, кружки. После своей основной работы, в три-четыре часа, я отправляюсь в сад. Вечер – с семьей. В десять – спать.



Мы же тут хозяева!



Можно ходить каждодневно через разбитую и загаженную придомовую территорию, презирать соседей за свинство и ждать, когда кто-нибудь придет и сделает из двора конфетку. Можно платить тысячи рублей за отопление и костерить при этом коммунальщиков, «которым все мало». Можно. А можно собраться вместе и постараться сообща исправить все, что вам не нравится, тем более если это вам по силам.



В общем, домовое и придомовое хозяйство тоже не осталось за пределами интересов Анны. А также Марии, Светланы и Елены Петровны, тех самых соратниц, живущих в этом же доме. Поэтому вот с этого места в Анином рассказе часто звучит местоимение «мы». «Мы проверили, мы выбили, мы устроили…»



Конкретно: выбили для двора хоккейную коробку (оформили грамотный запрос в муниципалитет, и город установил им коробку). Организовали свой дворик с садом камней, с голубыми елями, с огороженной детской площадкой, со скамеечками для бабушек и столами для домино для дедушек. Провели ревизию общедомового имущества, переоборудовали тепловые узлы (в доме их несколько), поставили там теплосчетчики с климат-контролем. Теперь мало того, что в квартирах всегда комфортная температура, еще и существенная экономия при оплате теплоснабжения выходит, даже с учетом платежей за эти самые теплосчетчики (их установили в рассрочку).



– Потом отремонтировали крышу, – продолжает перечислять Анна, – провели обрезку деревьев. Теперь у нас двор отличный, дом хороший, осталось только панельные швы промазать, покрасить подъезды внутри, разобраться с должниками. Да, еще лифты заменить. И тогда вообще все будет замечательно. А еще мы устраиваем сообща для себя и детей праздники. Новый год, например, очень весело отпраздновали, с Дедом Морозом и Снегурочкой…



Поняли, в чем здесь главная идея? В том, что при желании в любом многоквартирном доме можно жить и комфортно, и весело. Только для этого нужно, чтобы в доме были неравнодушная активистка Анна и такие же неравнодушные Мария, Светлана и Елена Петровна, которые не перекладывают заботы об обустройстве своего дома на других. Имена у активистов могут быть любыми.



Зачем родителям школа?



А еще Анна – член Приморского краевого совета многодетных семей.



– Поверьте, дел у нас очень много, – говорит Анна. – Сейчас мы собираем подписные листы, которые подадим в Совет Федерации по поводу сокращения налога на землю, которой мы пока не можем пользоваться. Да, многодетным местные власти выделяют землю, но судите сами: ко многим участкам не подведены инженерные сети, где-то даже не проложены подъездные пути. Добраться до участков мы не можем, пользоваться ими не можем, а налоги платить вынуждены. Так что речь идет о том, чтобы снизить платежи, пока земля стоит невостребованная.



В прошлом году мы сделали анализ выплат, которые установлены в субъектах РФ, максимально к нам приближенных, и которые не мешало бы ввести у нас. Например, выплаты к 1 сентября. Вы знаете, это тяжко – обеспечить даже трех школьников к началу учебного года, хорошо, хоть учебники начали выдавать бесплатно. И это мы еще «мелкоплавающие», есть семьи, где растут и шесть, и десять школьников. Для них «сентябрьское» пособие хотя бы в размере 1,5 тысячи рублей будет существенным подспорьем.



Да, еще Анна выполняет обязанности казначея краевого совета многодетных. Беседуя с нами, она попутно составляет и отправляет платежную документацию по проекту, которым совет очень гордится, – родительской школы «От нуля до букваря», открытой на президентский грант. По словам Анны, родители, посещающие эту школу, считают ее чрезвычайно полезной: занятия здесь проводят педагоги, психологи, юристы, врачи.



Я вам больше скажу: она умудряется еще найти время, чтобы самой посещать уроки этой школы!



– Зачем? – удивляюсь я. – Неужели есть что-то, чего вы еще не знаете?



– Вы не представляете, сколько всего нового я для себя там открыла! – восклицает Анна. – Вот вы знаете, как правильно сбивать температуру у малыша? Это не про таблетки. Никакого обтирания спиртом или уксусом! Берем литр воды комнатной температуры, ложку соды, размешиваем и быстро-быстро растираем ребенка. Оставляем его лишь в трусиках и носочках и без одеяла. Или, например, ребенок жалуется на боль в животе. Как распознать аппендицит? Запоминайте признаки: температура – 37,5 и больше, пульс – 90 ударов в минуту и больше, ребенок не может прыгать на правой ноге.



Или вот шикарный рецепт лечения ангины, тоже доктор в родительской школе научил. Наложите на пару часов на горло компресс из тонкой пеленки, смоченной в соляном растворе (литр ледяной воды на столовую ложку соли). Сверху – байковую пеленку, дальше махровое полотенце, и наконец шарф.



А юрист нам сколько всего разъясняет! Например, я уверена, многие сталкиваются с конфликтными ситуациями, касающимися школьной формы. Знаю, что бывает, когда детей не допускают до занятий, если их одежда не соответствуют установленной форме, и аргументируют это школьным уставом. Так вот, не имеют права! Недопуск к занятиям – это нарушение 43-й статьи Конституции Российской Федерации. А Конституция имеет приоритет над уставом даже самой крутой школы!



…Готовя материал об Анне, я все-таки не удержалась и решила «приравнять» ее к Лакшми («счастье» на санскрите) – индийской многорукой (в разных вариантах легенд у нее бывает и четыре, и восемь рук) богине благословения, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья. Индийцы называют ее «любящая мать Вселенной». Вселенная Анны Петько тоже очень велика.

Автор: Анжелина ШИЛАН